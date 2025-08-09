Damián Pizarro cierra una semana para el olvido con dos duros mazazos de cara a lo que será una nueva temporada en el fútbol italiano, de la mano más específicamente del Udinese.

El exdelantero de Colo Colo quedará al margen de la nómina final de citados para la selección chilena de cara al Mundial Sub 20 de septiembre. Pero en su club, las cosas tampoco han sido mil sobre hojuelas.

El chileno no ha ganado un espacio y en el último amistoso que disputaron ante Werder Bremen, que terminó en victoria por 2-1, no apareció ni en las cómicas de la citación.

ver también Las vacaciones costarán muy caro: Damián Pizarro recibe otro mazazo pero por parte del Udinese

Un experto que conoce muy bien el fútbol italiano evalúa a Damián Pizarro

Un futuro no muy alentador para Damián Pizarro, en una sumatoria de hechos que tiene como detonante el priorizar sus vacaciones en junio por sobre trabajar con Nicolás Córdova en la Roja.

Por eso, todo indica que esta temporada tendrá que remar muy de atrás. En ese sentido, uno que brilló en la selección chilena y que conoce muy bien el fútbol italiano se sienta al lado de Damián para aconsejarlo.

ver también Damián Pizarro recibe un mazazo en la selección chilena Sub 20 a meses del Mundial

Fue Jorge Potencia Vargas quien en conversación con el programa El Almanaque de Florete, de Visión Plus TV, revela las dudas que le genera el chileno para el nuevo ciclo.

Publicidad

Publicidad

“Yo creo que podría surgir rápidamente, aparte de adaptarse al idioma, y el país en general, al modo de trabajar en el fútbol italiano, pero con el tiempo me van quedando un poco de dudas“, dice Potencia a Paulo Flores.

Damián Pizarro y sus decisiones poco a poco le han restado espacio tanto en la selección chilena Sub 20 como en Udinese. Foto: Photosport.

Luego, ahonda en razones. “Creo que el Udinese es un equipo muy complicado para poder jugar, también tuvo problemas el año pasado Alexis con todo su currículum. Porque el técnico es especial, aparte no es italiano, entonces quiere implementar un juego totalmente distinto, y creo que ninguno de los dos está adaptado para poder jugar ese equipo con el técnico que está actualmente”, sentencia.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan que Felicevich estaría presionando para meter a Damián Pizarro en la Sub-20: “Está muy devaluado”

El consejo de uno que brilla en la selección chilena al chileno

En ese sentido, Potencia dice en el mencionado espacio que lo mejor que le puede pasar a Damián Pizarro es que salga a préstamo a otro club local e incluso fuera del país con forma de bota.

“Yo creo que sería una buena opción para él, para su crecimiento. Italia, España yo creo que podría jugar, tiene condiciones, lo vi viendo un par de fotos, físicamente se ve bien”, comenta Vargas en El Almanaque de Florete.

Finalmente, el exjugador de la selección chilena valora el apoyo que ha recibido, por ejemplo, de Alexis Sánchez en su paso por el cuadro italiano.

Publicidad

Publicidad

“Creo que no es el mismo jugador que se fue a Italia, eso también ha ayudado muchísimo, y también la presencia de Alexis que quizás han entendido un par de cosas más que son importantes”, cierra.