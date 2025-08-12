El fútbol chileno da para muchas historias, y esta tiene una especial relación entre el Mundial de Clubes pasado con Colo Colo.

Muchos dirán qué tiene que ver el evento que ganó el Chelsea con el Cacique, que no lo pasa muy bien en su año de Centenario, especialmente en la Liga de Primera.

Y es que un exjugador que pasó hace no mucho por Unión La Calera, que luego cambió su destino a un club que disputó la nueva competencia de la FIFA, reconoce que un jugador de paso por el Monumental lo dejó loco.

El jugador de Colo Colo que dejó loco a un ex Unión La Calera que estuvo en el Mundial de Clubes

Estas referencias corresponden a Juan Pablo Freytes, quien fue uno de los puntos altos del Fluminense que llegó a la semifinal del Mundial de Clubes, cayendo ante el Chelsea, quien sería a la larga el campeón.

Freytes fue parte de Unión La Calera durante la temporada 2023, para emigrar a Alianza Lima en el 2024, donde posteriormente dio el salto al ya mencionado club brasileño.

En conversación con José Tomás Fernández para As Chile, el jugador reveló el rival que más le costó enfrentar durante su estadía en el fútbol chileno, siendo uno que pasó por Colo Colo.

Juan Pablo Freytes pasó por Unión La Calera en la temporada 2023. Foto: Andres Pina/Photosport

Cuando fue consultado por el top 3 de jugadores que enfrentó en la Liga de Primera en Chile, Freytes puso a Diego Buonanotte, con quien compartió en La Calera, y luego detalló en quien lo dejó loco.

“El que me sorprendió muchísimo fue el 9 de Colo Colo, el que se fue, Damián Pizarro“, dijo a As. “Grandote, había hecho muchísimos goles, me tocó marcarlo y fue duro”, agregó.

“Nosotros perdimos con ellos en Copa Chile, donde nos metieron como 5 o 6 goles. Se me asemejaba más a un delantero como argentino, más físico, más rápido y de choque”, cerró Freytes.

Damián Pizarro fue el rival más duro al que enfrentó Juan Pablo Freytes, estrella de Fluminense. Foto: Photosport.

¿Cómo fue el paso de Juan Pablo Freytes en Chile?

Juan Pablo Freytes disputó la temporada 2023 en el fútbol chileno con Unión La Calera. Jugó 24 partidos en la Primera División con dos goles y disputó dos encuentros de Copa Chile.

De hecho, uno de los encuentros de Copa Chile fue, precisamente, ante el Cacique y terminó con derrota para los cementeros por 6-1 en el Estadio Monumental.