A finales de 2024, Francisco Sagredo fue despedido de ESPN por decisiones editoriales luego de casi una década en el canal. El reconocido periodista conducía el programa F 90, que hoy lidera Dante Poli y está compuesto casi exclusivamente por exfutbolistas.

El reconocido rostro se mantuvo en Radio Agricultura, donde conduce el programa matutino. Ahora, conversó con La Metro sobre su desencanto con la televisión e hizo una importante crítica a los paneles deportivos.

“Me empecé a dar cuenta de que me estaba aburriendo. Cualquier tema que me parecía interesante, de arriba venía la orden de ‘oye, déjense de criticar a la ANFP, que somos socios de la selección’, ‘dejen de criticar a la Conmebol, que somos socios de la Copa Libertadores’“, lamentó.

“Partí con dos o tres futbolistas en el panel, después éramos seis y yo era el único periodista. No tengo nada contra los futbolistas, tengo muy buenos amigos exfutbolistas, pero yo siento que los paneles de fútbol tienen que ser una amalgama“, sumó.

ver también La fuerte discusión que protagonizó Rivarola por U de Chile en televisión: “No sé qué haces acá…”

Francisco Sagredo y su crítica a los paneles deportivos de TV

“Yo creo, y puedo estar equivocado, y claramente para mis jefes lo estaba, que esto es una industria, que tiene otros aspectos que van más allá de si la pelota entró o no, si estaba bien parada la defensa o si hay offside o no“, sostuvo Francisco Sagredo.

“Entonces, cuando empecé a aburrirme, dije que podía reinventarme, transformarme en una especie de showman que opinan y saben de todo, que enfrentan a un político o empresario, pero ese personaje no me gusta, no me siento cómodo“, relató.

Publicidad