Tabla: Chile se hunde en el Sudamericano Sub 20 y no cumple con su único objetivo

En un martirio se está transformando el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 para la selección chilena, que sumó una nueva derrota en Venezuela.

Por la cuarta fecha de la fase decisiva el equipo de Nicolás Córdova sumó su tercera derrota, porque ahora no pudo ante Colombia, que ganó por 3-1 en Caracas.

La Roja quedó muy al debe en el hexagonal, porque no ha podido sumar ninguna victoria y simplemente ya no cumplió el objetivo, porque no podrá quedar entre los primeros cuatro equipos del certamen.

Los clasificados al Mundial de Chile Sub 20 ya están definidos, porque el triunfo de Colombia y la victoria previa de Paraguay ante Uruguay los deja en el certamen planetario, y se suman a Argentina y Brasil.

En la última fecha simplemente se definirá al campeón del Sudamericano Sub 20 y Chile va por el milagro y buscará vencer al Scratch, para no quedar en el último lugar de la tabla.

El equipo de Nicolás Córdova sumó otra derrota. Foto: Carlos Parra / FFCH

La tabla de posiciones del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20