Uno de los jugadores que está listo en la próxima nómina de la selección chilena es Lucas Assadi, el talentoso volante que es seguido por su gran nivel por el técnico Nicolás Córdova.

Su gran rendimiento en los últimos partidos en Universidad de Chile ha hecho que su carrera vuelva a explotar, por lo que cercanos al cuerpo técnico de la Roja aseguran que será pieza fija en las nominaciones para las últimas fechas de las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay.

Pero hay un brazo derecho de Córdova que ha sido el gran promotor de Assadi en la interna, donde en esta nueva Roja que se quiere armar ha dado algunas recomendaciones con el jugador que conoció en la U.

Se trata de Sebastián Miranda, quien aseguran a Redgol que es muy cercano al volante de la U, donde se conocieron en el club, pero luego esto también se complementó en el Preolímpico de Venezuela 2024.

Lucas Assadi en el Preolímpico de Venezuela. Foto: Jesus Vargas/Photosport

Desde la U y el Preolímpico de Venezuela

Fuentes al interior de la Roja confirman que Lucas Assadi será protagonista en la selección chilena que quiere conformar Nicolás Córdova, dando un impulso a una nueva Roja de proyección para varios años más.

En ese sentido, destacan que, Sebastián Miranda, quien es clave en el equipo de trabajo de entrenadores en la Roja junto a Córdova, es el mayor promotor del volante de la U.

Dentro de su historia, más allá del conocimiento que se tuvieron en Universidad de Chile, el complemento fue en el torneo Preolímpico de Venezuela en 2024, donde fue clave, según sus palabras, saber llevar al jugador.

Por lo mismo, será fundamental en este nuevo proceso que llevarán adelante, pese a que se habla de un interinato, donde quieren que Assadi también tome protagonismo en la Roja.

