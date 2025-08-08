Otro inicio de temporada en que el futuro de Alexis Sánchez no está definido. El delantero tiene contrato vigente con Udinese, pero no se ha sumado a la pretemporada a la espera de alguna oferta que lo saque del equipo italiano, donde le confirmaron que no será titular.

Los Friulani empiezan a perder la paciencia. La Associazione Udinese Club (AUC), principal agrupación de hinchas del club, le dejó un recado al Niño Maravilla. El apoyo que los fanáticos le habían prestado al chileno se va agotando y piden una resolución.

“Apostamos a que exista un encuentro entre el técnico (Kosta Runjaic) y Alexis Sánchez para hacer las paces. Pero si ambos mantendrán el mismo comportamiento que han tenido hasta ahora, es mejor que cada uno siga su propio camino“, dijeron desde la agrupación a LT.

Pero no son los únicos. Desde Chile, los hinchas también le hacen un fuerte llamado de atención a Alexis Sánchez por estar entrenando solo a pocas semanas de que comience la temporada europea. En Instagram, varios estallaron al ver un video que subió mientras practica por su cuenta.

Hinchas recriminan a Alexis Sánchez: otro año sin pretemporada

“Lamentablemente, ya no funcionó esa estrategia. Otra vez al club que llegue será banca“, le dijo un usuario. “Alexis, ¿cuántos años llevas no haciendo la pretemporada en tus equipos? ¿Vamos a volver con los vídeos todos los años?“, le recriminó otro.

Por ahora, la situación del tocopillano sigue siendo un misterio total. Udinese comenzará la temporada 2025-26 en dos semanas más y Alexis Sánchez todavía no se asoma a los entrenamientos del equipo. De quedarse, tendrá que remar desde atrás para ser considerado.