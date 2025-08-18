Sorpresa total. A poco más de un mes para que comience el Mundial Sub 20, donde la Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova buscará hacer un buen papel, el entrenador dejó a todo el país con la boca abierta en la presentación de su prenómina para el torneo.

55 fueron los futbolistas a los cuales tiene en su lista provisional de la cual saldrán los 23 convocados definitivos para el torneo que se hará en nuestro país, con la confirmación de Iván Román en la misma, pese a la suspensión que arrastra.

Pero lo más llamativo fue la presencia del delantero Damián Pizarro en la prenómina, pese a que el propio Córdova descartó previamente su presencia en el Mundial Sub 20, luego de preferir sus vacaciones a presentarse con Chile para los amistosos con Nueva Zelanda.

Córdova llama a Pizarro rumbo al Mundial Sub 20

La base del equipo nacional para el torneo consta del grueso del plantel que jugó el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, además de la inclusión de jugadores de sangre chilena pero que viven y juegan en el extranjero como Lautaro Millán, Willy Chatiliez, Favian Loyola o Zidane Yáñez.

Además, Córdova convocó a jugadores que en el último tiempo salieron de nuestro país para jugar a nivel internacional como Tomás Roco, hoy en Fortaleza de Brasil y Matías Pérez del Lecce italiano, además del propio Román.

Cabe señalar que esta no es una lista definitiva para el Mundial Sub 20. Pero de esta nómina saldrán los 23 convocados definitivos que representarán a Chile en el evento que se jugará en el país, donde sus partidos de primera fase los jugarán en el Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Córdova depura su nómina en La Roja para el Mundial Sub 20 (Photosport)

Los 55 preconvocados en La Roja

ARQUEROS

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Sebastián Mella – Huachipato

Martín Contreras – UC

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo Colo

José Alburquenque – Universidad de Chile

DEFENSAS

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)

Simón Pinto – Independiente (ARG)

Ian Garguez – Palestino

Nicolás Suarez – Colo Colo

Felipe Faúndez – O´Higgins

Sebastián Arancibia – UC

Luis Margas – Santiago Wanderers

Martín Jiménez – Audax Italiano

Milován Célis – Unión Española

Bruno Torres – Colo Colo

Benjamín Molina – O´Higgins

Ignacio Pérez – UC

José Movillo – O´Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Nicolás L´Hullier – Deportes Concepción

Lucas Velásquez – Huachipato

Benjamín Pérez – Colo Colo

Yahir Salazar – Audax Italiano

Publicidad

Publicidad

VOLANTES

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Gabriel Pinto – O´Higgins

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Tomás Roco – Fortaleza (BRA)

Agustín Arce – Deportes Limache

Leandro Hernández – Colo Colo

Flavio Moya – Universidad de Chile

Mario Sandoval – Audax Italiano

Benjamín Ampuero – Huachipato

Rodrigo Vásquez – Unión Española

DELANTEROS