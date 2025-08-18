Sorpresa total. A poco más de un mes para que comience el Mundial Sub 20, donde la Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova buscará hacer un buen papel, el entrenador dejó a todo el país con la boca abierta en la presentación de su prenómina para el torneo.
55 fueron los futbolistas a los cuales tiene en su lista provisional de la cual saldrán los 23 convocados definitivos para el torneo que se hará en nuestro país, con la confirmación de Iván Román en la misma, pese a la suspensión que arrastra.
Pero lo más llamativo fue la presencia del delantero Damián Pizarro en la prenómina, pese a que el propio Córdova descartó previamente su presencia en el Mundial Sub 20, luego de preferir sus vacaciones a presentarse con Chile para los amistosos con Nueva Zelanda.
Córdova llama a Pizarro rumbo al Mundial Sub 20
La base del equipo nacional para el torneo consta del grueso del plantel que jugó el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, además de la inclusión de jugadores de sangre chilena pero que viven y juegan en el extranjero como Lautaro Millán, Willy Chatiliez, Favian Loyola o Zidane Yáñez.
Además, Córdova convocó a jugadores que en el último tiempo salieron de nuestro país para jugar a nivel internacional como Tomás Roco, hoy en Fortaleza de Brasil y Matías Pérez del Lecce italiano, además del propio Román.
Cabe señalar que esta no es una lista definitiva para el Mundial Sub 20. Pero de esta nómina saldrán los 23 convocados definitivos que representarán a Chile en el evento que se jugará en el país, donde sus partidos de primera fase los jugarán en el Estadio Nacional.
Nicolás Córdova depura su nómina en La Roja para el Mundial Sub 20 (Photosport)
Los 55 preconvocados en La Roja
ARQUEROS
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Sebastián Mella – Huachipato
- Martín Contreras – UC
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo Colo
- José Alburquenque – Universidad de Chile
DEFENSAS
- Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)
- Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)
- Simón Pinto – Independiente (ARG)
- Ian Garguez – Palestino
- Nicolás Suarez – Colo Colo
- Felipe Faúndez – O´Higgins
- Sebastián Arancibia – UC
- Luis Margas – Santiago Wanderers
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Milován Célis – Unión Española
- Bruno Torres – Colo Colo
- Benjamín Molina – O´Higgins
- Ignacio Pérez – UC
- José Movillo – O´Higgins
- Patricio Romero – Cobreloa
- Nicolás L´Hullier – Deportes Concepción
- Lucas Velásquez – Huachipato
- Benjamín Pérez – Colo Colo
- Yahir Salazar – Audax Italiano
VOLANTES
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Gabriel Pinto – O´Higgins
- Lautaro Millán – Independiente (ARG)
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Tomás Roco – Fortaleza (BRA)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Leandro Hernández – Colo Colo
- Flavio Moya – Universidad de Chile
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Benjamín Ampuero – Huachipato
- Rodrigo Vásquez – Unión Española
DELANTEROS
- Juan Francisco Rossel – Universidad Católica
- Willy Chatilliez – SD Huesca (ESP)
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Cristóbal Chadwick – Cuiabá (BRA)
- Emiliano Ramos – Everton
- Oscar González – Godoy Cruz (ARG)
- Francisco Marchant – Colo Colo
- Zidane Yáñez – New York City FC (EE.UU)
- Giovanny Ávalos – Ñublense
- Diego Corral – Universidad Católica
- Favian Loyola – Orlando City (EE.UU)
- Rodrigo Godoy – O´Higgins
- Axel Cerda – Universidad Católica
- Ignacio Vásquez – Universidad de Chile
- Yastin Cuevas – Colo-Colo
- Benjamín Aravena – Universidad de Chile
- Lucas Molina – Ñublense
- Damián Pizarro – Udinese (ITA)
- Diego Opazo – Santiago Wanderers