Nicolás Córdova dijo insistentemente que su vara de prueba sería el Mundial Sub 20, donde la selección chilena se jugará su boleto a los octavos de final en la última fecha del Grupo A. Luego de la clara derrota frente a Japón, la Roja quedó obligada a sumar ante Egipto para clasificar.

Y más allá del agónico triunfo ante Nueva Zelanda, el equipo chileno tampoco dejó una imagen completamente satisfactoria en el debut mundialero. En ese contexto, RedGol se comunicó con un seleccionado que disputó una Copa América y dos Eliminatorias con la Roja en los 80.

Las referencias son para Jorge Aravena, quien desmenuzó el complejo panorama que el equipo adiestrado por Córdova en la cita mundialista. “Han cometido el error los jugadores y cuerpo técnico de intentar equilibrar en base a lo que hace el rival”, dijo el Mortero en la charla que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

Nicolás Córdova le da indicaciones a Mario Sandoval, una de sus sorpresas en el Mundial. (Andres Pina/Photosport).

“Nueva Zelanda era un equipo eminentemente físico. Nos fue mal en ese campo. Logramos ganar, pero luego nos toca con Japón, que siempre han sido gallos muy rápidos. Intentamos igualar y así nos fue”, agregó Aravena, quien piensa que condicionarse mucho por el oponente de turno puede ser muy perjudicial.

El espenario puede perfectamente derivar en el adiós del anfitrión del torneo. “Sería un espanto no clasificar. Uf. Imagina: organizar el Mundial y quedar eliminado a la primera de cambio. Se vería feo. Con todas las posibilidades que se presentan para clasificar, primero, segundo o mejor tercero. Si no entras en ninguno de esos casilleros, significa que estamos en la calle”, dijo Aravena.

Jorge Aravena evalúa la selección chilena de Córdova en el Mundial: “Seguiremos con lo mismo”

Para el Mortero Aravena, no es sólo responsabilidad de Nicolás Córdova que la selección chilena esté lejos de mostrar un buen funcionamiento en el Mundial para menores de 20 años. “Hay que ser claro: no depende solamente del entrenador”, aseguró.

Nicolás Córdova reparte instrucciones en la derrota frente a los nipones. (Andres Pina/Photosport).

“Depende de los jugadores. Cuántos de los jugadores son titulares en sus equipos profesionales. Si ves otras selecciones, tienen seis o siete jugadores titulares en sus equipos profesionales. Vamos a seguir siempre con lo mismo”, agregó Jorge Aravena.

Y expuso a qué se refería con esa tónica que siente repetida. “Nuestros jugadores recién empiezan a madurar a los 23-24 años. Hacen la vuelta larga para ganarse un espacio en sus equipos”, sentenció Aravena, quien disputó 37 partidos Clase A por la selección adulta de Chile.