La Selección Chilena dirigida por Nicolás Córdova deberá enfrentar un importante duelo contra Egipto, en donde deberá anotarse con una victoria para asegurar su paso a la siguiente fase del Mundial.

La Roja actualmente tiene 3 puntos, una victoria frente a Nueva Zelanda por 2 a 1 y una derrota contra Japón por 2 a 0, mientras que Egipto no ha sumado puntos, pero sigue con chances de clasificar en caso de que venza a la Roja.

¿Dónde ver el Chile vs. Egipto en el Mundial Sub-20?

El esperado encuentro definitorio para la Roja se disputará este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas y hay distintos canales que confirmaron su transmisión.

Por TV abierta, Chilevisión confirmó que este encuentro será transmitido por sus pantallas y también de forma online a través de www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Mientras que por cable, el encuentro estará disponible en la señal DSports y DGO en streaming.

¿Qué necesita la Roja para clasificar?

A pesar del duro golpe que significó la derrota contra Japón, la Roja sigue dependiendo de sí misma para clasificar a octavos de final.

Un triunfo les asegura un cupo en la nueva etapa como mejor tercero, si a esto se suma la victoria de Japón contra Nueva Zelanda, Chile clasifica segundo.

Mientras que si Nueva Zelanda da la sorpresa, le gana a Japón y la Roja vence a Egipto, habrá un triple empate y la diferencia de goles dará a los clasificados.

Si la Roja pierde y Japón gana también se producirá un triple empate, quedando en la definición por diferencia de goles.