Mundial sub 20

No se vio en TV: la particular charla de Nico Córdova tras la derrota de Chile ante Japón

El adiestrador nacional se mostró sereno pese a la caída ante los nipones y recalcó que buscarán el triunfo frente a Egipto el próximo viernes.

Por Felipe Pavez Farías

La Roja se juega la clasificación el viernes ante Egipto
La Roja se juega la clasificación el viernes ante Egipto

La selección chilena no pudo ante Japón y cayó por un contundente 2-0 en el Estadio Nacional. El equipo de Nicolás Córdova sucumbió ante el orden y rapidez de la escuadra nipona, y dejó escapar la chance de meterse en la fase de octavos de final. 

Rion Ichihara (53’) y Yumeki Yokoyama (82’) fueron los encargados de sentenciar la historia en el recinto de Ñuñoa que contó con más de 41 mil hinchas. Por lo que le dio un duro mazazo a la Roja que venía de ganar en el debut ante Nueva Zelanda. 

“En líneas generales, el partido estuvo bastante parejo. Ellos tuvieron, quizás, alguna ocasión un poco más en las contras… Por ratos nosotros tuvimos la pelota e hicimos el juego, por ratos fue de ellos”, comentó Córdova post partido. 

Tras Chile vs Japón: La charla de Nico Córdova 

Tras la aparición de Nicolás Córdova por zona mixta se registró una particular charla que sorprendió a los hinchas que se retiraban del Estadio Nacional. 

Es que el adiestrador nacional tuvo un breve encuentro junto con su pareja y amigos como Fernando González, con quien mantiene una amistad de ya hace varios años. Si el ex tenista incluso ha participado en charlas motivaciones para apoyar a los equipos del adiestrador nacional. 

Pese a la derrota de este martes, a Córdova se le vio con buen ánimo y con las energías suficientes para remontar esta caída el próximo viernes frente a Egipto.

Creo que el equipo mostró un gran orden. Tenemos que salir y ganar. Todos los días nos jugamos cosas”, sentenció de cara al duelo del próximo 3 de octubre. 

