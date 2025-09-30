La selección chilena no pudo contra Japón por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Fue derrota por 0-2, pero el arquero nacional, Sebastián Mella volvió a lucirse al contener un penal cuando el marcador estaba aún en cero.

En conversación con RedGol, el entrenador de goleros y formador de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, tuvo elogios para el meta de los registros de Huachipato.

“Jugó bien, y en los dos partidos. Incluso en el partido contra Nueva Zelanda si no fue el mejor de Chile pegó en el palo“, dijo Rodríguez.

“No pudo hacer mucho en los goles hoy, ataja un penal y le convierten otro. Y en el que ataja estuvo espectacular porque era difícil. El japonés era bien técnico y canchero. Lo esperó, lo aguantó y después reaccionó muy bien. El mérito fue todo suyo“, agregó el entrenador.

Julio Rodríguez y Mella: arquero para rato

Julio Rodríguez complementó que “después se equivocó con los pies entrando el segundo tiempo, que pudo costar caro. Estas cosas son las que a veces bajan la calificación final, pero ha sido figura del equipo“.

Finalmente el entrenador de porteros sentenció tajante que “tiene mucha confianza, es un tipo tranquilo y con buenas reacciones. Con Sebastián Mella tenemos arquero para rato“.

Junto al penal contenido este martes, cabe recordar que Sebastián Mella tuvo una brillante atajada doble ante Nueva Zelanda, que permitió mantener el arco en cero a espera del triunfo del debut.

Ahora, Mella y La Roja Sub 20 ponen foco en el viernes, cuando enfrenten a Egipto por la tercera y última fecha del Grupo A, con la selección chilena de Nicolás Córdova dependiendo de sí misma para meterse en octavos de final del Mundial.

