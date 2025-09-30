Es tendencia:
Mundial Sub 20

Experto critica a la selección chilena tras fea derrota en el Mundial Sub 20: “Nicolás Córdova ha…”

El equipo nacional sumó una fea derrota ante Japón en el certamen planetario y complicó sus opciones para avanzar a octavos de final.

Por Carlos Silva Rojas

La Roja perdió ante Japón.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa Roja perdió ante Japón.

La selección chilena hipotecó las opciones de seguir avanzando en el Mundial Sub 20 que organiza el país, luego de sufrir una amarga derrota ante Japón en el estadio Nacional.

El público una vez más acompañó a la Roja y llenó las tribunas del recinto de Ñuñoa, donde los japoneses mostraron su superioridad y ganaron por 2-0.

El resultado complica y mucho a los pupilos de Nicolás Córdova, que este viernes se jugarán la clasificación a octavos de final ante Egipto, que suma dos derrotas en sus dos encuentros disputados.

La calculadora de siempre: los resultados que necesita Chile para clasificar a octavos del Mundial Sub 20

Jorge Garcés critica el desempeño de la Roja en el Mundial

La Roja ha mostrado un pobre rendimiento en el Mundial, es por ello que en RedGol tomamos contacto con el ex DT de la Selección Jorge Garcés, quien criticó el cometido del cuadro nacional.

“Es el reflejo de lo que fue el Sudamericano. Si no hubiésimos sido locales en el Mundial no clasificábamos”, partió diciendo el Peineta.

Luego, el DT profundizó en la serie de problemas que experimenta el fútbol chileno en la formación de jugadores, lo que se refleja en el mal desempeño del equipo juvenil.

Nicolás Córdova no puede hacer jugar bien a la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

Nicolás Córdova no puede hacer jugar bien a la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

Estamos a años luz. Nicolás Córdova ha sido sido súper claro en el análisis o crítica al fútbol chileno y tiene toda la razón. En el fondo hace tiempo que no se trabaja bien en divisiones menores, porque no hay interés en la formación de jugadores. A las sociedades anónimas les interesa ganar dinero, no formar“, comentó.

Por último, sobre el encuentro con los egipcios, indicó que “a nadie le extraña que un jugador titular por décadas en el fútbol chileno ha sido la calculadora”.

Japón le amarga la fiesta al anfitrión: la selección chilena ve la derrota en bajo partido por el Mundial Sub 20

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Egipto por la tercera fecha del Mundial Sub 20?

El partido clave entre la selección chilena y su similar de Egipto por el Mundial Sub 20 será este viernes 3 de octubre, cuando desde las 20:00 horas se defina el Grupo A.

