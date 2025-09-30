La calculadora de siempre: los resultados que necesita Chile para clasificar a octavos del Mundial Sub 20

Un duro golpe recibió la selección chilena en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en el país, porque sufrió una dura derrota en la segunda fecha ante Japón en el estadio Nacional.

El equipo de Nicolás Córdova hizo un bajo partido ante los japoneses y se inclinó por 2-0, por lo que se enreda por completo en el certamen planetario.

La Roja su peor cara, sobre todo en la faceta ofensiva, y cayó ante el aplicado cuadro nipón en Ñuñoa, en un resultado que pudo ser más expresivo, ya que el arquero chileno Sebastián Mella contuvo un penal.

Los resultados que necesita Chile para clasificar a octavos de final

La tabla de posiciones en el Grupo A la lidera Japón con 6 puntos, dejando en el segundo puesto a Chile con tres unidades, las mismas que tiene Nueva Zelanda, mientras que es colista Egipto sin sumar.

En la última fecha, que se jugará este viernes a las 20:00 horas en simultáneo, el equipo nacional jugará con los egipcios, en tanto japoneses y neozelandeses definirán a los clasificados.

Chile, obviamente, si gana clasifica de inmediato a octavos de final, porque sumaría seis puntos y en el peor de los casos (puede haber un triple empate a seis unidades si Nueva Zelanda le gana a Japón) tomaría un cupo como mejor tercero. También puede ganar la zona, dependiendo de lo que ocurra en Valparaíso.

Si el cuadro de Nicolás Córdova empata llegará a cuatro unidades y se puede complicar, porque puede ser tercero si Nueva Zelanda le gana a Japón o empatan. Los oceánicos quedarían arriba por mejor diferencia de goles.

El equipo de Nicolás Córdova está al debe. Foto: Andres Pina/Photosport

Si la Roja pierde ante Egipto podría clasificar como mejor tercero o también está la chance de que quede eliminada en primera ronda, si los africanos lo superan por varios goles de diferencia.

Un dato a favor que tiene el equipo nacional es que Chile ya le ganó a Nueva Zelanda, por lo que si ambos quedan en igualad de puntos, impera el partido vencido por los nacionales y lo supera.

En resumen, la selección chilena todavía puede ganar el grupo, ser segunda, tercera o incluso quedar afuera de forma anticipada. Partido clave este viernes ante Egipto desde las 20:00 horas en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones del Grupo A

