Increíble: a la Roja le conviene clasificar como mejor tercero en vez de segundo en el Mundial Sub 20

Una dura derrota sumó la selección chilena en el Mundial Sub 20 que desarrolla en el país, porque cayó ante Japón en el estadio Nacional.

El equipo de Nicolás Córdova hipotecó sus chances de avanzar a octavos de final, luego de perder por 2-0 ante el sólido cuadro nipón en Ñuñoa.

La Roja cerrará su participación en la fase de grupos ante Egipto este viernes, donde tiene que ganar para así no enredarse en su deseo de acceder a la ronda de eliminación directa.

A Chile le conviene ser tercero en vez de segundo en el Mundial Sub 20

Terminada la segunda fecha del Grupo A es Japón el equipo que prácticamente aseguró su paso a octavos de final, tras vencer en sus dos compromisos disputados.

La selección chilena, por ahora, se encuentra en el segundo puesto de la zona con tres puntos, los mismos que tiene Nueva Zelanda, pero lo supera por el criterio de partidos entre sí, donde ganó la Roja por 2-1.

En el último puesto se encuentra Egipto, que aún no tiene unidades, sin embargo, el cuadro africano todavía tiene chances de acceder a octavos de final y se jugará todo ante Chile.

Hay un dato que sorprende, porque a la Roja le conviene más clasificar como uno de los cuatro mejores terceros que en el segundo puesto del Grupo A, porque así tendría un rival más “abordable”.

Nicolás Córdova está muy cuestionado. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Si Chile queda segundo en su grupo tendrá que medirse con el segundo del Grupo C, el de la muerte, que componen Brasil, México, Marruecos y España. Ese duelo de octavos se jugará en Valparaíso.

Mientras que si es uno de los mejores terceros tendrá que medirse posiblemente con Paraguay, Ucrania, Panamá y Corea del Sur, equipos menos complicados que los anteriormente mencionados. Esa serie también se desarrollará en el estadio Elías Figueroa.

La suerte de Chile se define el viernes, cuando el equipo del criticado Nicolás Córdova se mida ante Egipto.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Egipto por la tercera fecha del Mundial Sub 20?

La selección chilena define su paso a los octavos de final del Mundial Sub 20 este viernes 3 de octubre, cuando desde las 20:00 horas se mida ante Egipto en el estadio Nacional.

