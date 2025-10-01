La Roja Sub-20 vivió un amargo partido contra Japón en donde los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por un contundente 2 a 0 en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub-20 lo que lo posiciona en el segundo puesto de la tabla, igualando a Nueva Zelanda.

En el encuentro contra la selección japonesa, la Rojita dominó la posición del balón, sin embargo, no ocasionó opciones de peligro, lo que generó grandes críticas a su DT por el planteamiento del partido y la falta de ataque.

En ese contexto, un histórico de la Roja salió en su defensa y apoya su continuidad como director técnico de las series más jóvenes de la selección.

Exjugador de la Roja defiende a Córdova

En conversación con ESPN90, Leonardo Pollo Véliz habló del presente de la Rojita tras la derrota contra Japón y señaló tajantemente que considera que Córdova debiese seguir. “Porque los saltos que ha dado él son saltos de canguro y resulta que hay que caminar como los perritos que comienzan”.

“Tiene cierto conocimiento, tiene cierta experiencia internacional, pero para lo que precisa nuestro futbol, una selección que se empieza a codear con el alto rendimiento, yo creo que se necesita otro entrenador”, explicó.

Asimismo, agrega: “Y al Nico dejarlo trabajando en este proyecto hasta por lo menos 6 años, para que empiece a sacar un producto valorable. Acá siempre nos vamos con el entrenador del primer equipo, de la selección absoluta, y no sé, ¿nos vamos a equivocar de nuevo con tanto entrenador que paso en la última etapa?.

Nico Córdova es el DT de la Roja Sub-20/Photosport

En la misma línea el histórico jugador de Colo Colo y la selección chilena continuó con su defensa a Córdova. “El Nico es la persona para seguir un proceso formativo porque conoce muy bien el teje y maneje en este ámbito”.

