La selección chilena no pudo poner un pie en la próxima ronda del Mundial Sub 20 y dejó todo para la última fecha. La Roja cayó ante Japón en la segunda jornada de la fase de grupos, dejando una imagen que alarmó a varios.

Y es que mientras algunos creen que se hizo un mejor partido que en el debut, otros están inquietos por el nivel que ha mostrado el equipo de Nicolás Córdova. De hecho, hubo uno que supo ser protagonista en este certamen que disparó con todo.

Uno de los jugadores que supo destacar con la camiseta de la Roja en Canadá 2007 arremetió contra la propuesta del DT. Aunque eso no fue lo único, ya que aseguró que en el plantel no hay nadie que se pueda echar el equipo al hombro.

Dagoberto Currimilla le cae con todo al Chile de Nicolás Córdova

La derrota de Chile ante Japón, que complica mucho las opciones de meterse en octavos de final, no dejó nada de contento a Dagoberto Currimilla. El ex seleccionado nacional, que consiguiera el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, conversó con RedGol y se le fue encima al plantel.

Dagoberto Currimilla no tuvo piedad con el Chile Sub 20 de Nicolás Córdova. Foto: Photosport.

“Estuvo malo malo, jugamos peor que el otro día. Hartas dudas, no sé si habrá sido el nerviosismo, pero jugaron más mal que le otro día. Pases incorrectos, errores no forzados, todos en salidas“, lanzó de entrada.

Para Dagoberto Currimilla, hay detalles que dejan en evidencia lo mal trabajado que está el equipo. “En ningún momento desbordamos bien, los de las bandas encaraban pero no ganaban en velocidad“.

En esa misma línea, remarcó que no hay nadie que destaque por la forma en la que juegan. “Hoy poco, esta selección se caracteriza por ser un equipo que no destaca nadie sobre los demás, es todo parejo, plano. No hay ninguna figura figura. Poco para rescatar“.

Quedará esperar para ver si es que Nicolás Córdova logra darle un giro a las cosas en los próximos días. Ante Egipto el Equipo de Todos tiene que ganar como sea para no depender de otros resultados y así seguir con vida.

Chile dejó una preocupante imagen luego de caer con Japón en el Estadio Nacional. La Roja se jugará el todo o nada en la última fecha de la fase de grupos, tratando de mantener vivo el sueño de alcanzar el título.

¿Cuándo juega Chile con Egipto en el Mundial Sub 20?

Nicolás Córdova y Chile tendrán que seguir trabajando para poder asegurar la clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 20. La Roja enfrentará a Egipto este viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Así está Chile en la tabla de posiciones del Mundial Sub 20

