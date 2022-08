El ex lateral derecho Dagoberto Currimilla rememoró lo que fue el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 junto a la selección chilena que comandaba José Sulantay, y detalló un fuerte cruce que tuvo con Ángel Di María. "Siempre me acuerdo de ese mundial porque le pegué una tremenda chuleta", lanzó.

Por mucho que pasen los años, la selección chilena Sub 20 que participó en el Mundial de Canadá 2007 jamás será olvidada. Un histórico tercer lugar dio inicio a lo que terminó siendo la histórica Generación Dorada del fútbol chileno, y entre varios nombres importantes destaca el de Dagoberto Currimilla.

El ex lateral derecho de Huachipato y Unión Española fue parte del equipo que comandó José Sulantay hace ya 15 años, y que perdió en las semifinales ante la Argentina de Hugo Tocalli que tenía a jóvenes como Sergio Agüero y Ángel Di María entre sus filas, y justamente Currimilla tiene un particular recuerdo con este último.

Así al menos lo rememoró en conversación con Las Últimas Noticias, donde confesó que "fuimos terceros en el mundo y eso no es poco. Además, siempre me acuerdo de ese mundial porque mi hijo admira a Di María, a quien le pegué una tremenda chuleta".

Eso sí, más allá del buen patadón que le pegó al actual atacante de la Juventus, el también ex Santiago Morning y Deportes Valdivia se toma un tiempo para analizar con mayor profundidad ese 3-0 sufrido ante la Albiceleste el 19 de julio de 2007 en el Estadio Nacional de Toronto.

"El gol de Di María fue muy temprano y no nos pudimos sacar eso de la mente. Recuerdo que Toselli tenía la valla invicta y ese gol nos derrumbó. El arbitraje también fue escandaloso. Y lo otro, lo impulsivo que éramos: Gary y yo fuimos expulsados", detalló el paillaquino.

Con respecto a la enorme polémica que tuvieron con la policía canadiense aquel día, Currimilla destaca que "ahí yo no participé, porque estaba deprimido por la derrota y la expulsión, me duché de los últimos, y cuando salí vi a algunos de mis compañeros con esposas".

"La actitud de todos y la guía del profe Sulantay. Personalidades como las de Gary y Arturo contagiaban al resto. Cuando sentimos que podíamos llegar alto, nos enfocamos solo en ganar", trajo de regreso a su memoria Dagoberto.

Para finalizar, le consultan el porqué no tuvo la misma suerte que sus compañeros para seguir representando a la Roja más adelante, y acusa que "la verdad es que no lo sé. Nunca fui considerado ni siquiera para partidos amistoso y eso que yo jugaba en forma permanente. Tal vez me perjudicó no ser tan mediático, malo para dar entrevistas. No sé".