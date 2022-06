La selección chilena consiguió en Canadá un histórico tercer lugar en el Mundial Sub 20, la que era encabezada por Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel. ¿Qué hacía Gabriel Boric en esa época? ¿Y los futuros cracks de la Roja? Un repaso al mundo ene l 2007.

A quince años de la Sub 20 de Canadá: el recuerdo de la medalla de bronce, fotos íntimas, la feroz pelea contra la policía y el mundo en esa época

El inicio de la Generación Dorada del fútbol chileno tuvo sus cimientos en la Sub 20 que disputó el Mundial de la categoría en Canadá. Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Gary Medel lideraban un elenco que consiguió la medalla de bronce, lo que abrigaba esperanzas para el futuro.

Goleadas sobre el local y el Congo (ambas por 3-0) empezaron a pavimentar un camino soñado. Luego se igualó ante Austria 0-0 y la Roja se preparó para jugar los octavos de final, donde la potente Portugal no pudo con la garra chilena, que venció con un solitario gol del King, que se iría expulsado al final del encuentro.

A pesar de la ausencia del jugador que había sido transferido recientemente a Bayer Leverkusen, se venció 4-0 a Nigeria en cuartos de final en el alargue, con gran actuación del Huaso Isla. Luego, en semis, vino el historiado encuentro ante Argentina, donde Gary se fue expulsado, Chile vapuleado 3-0 y la pelea contra la policía canadiense. "Me pusieron mucha corriente, mucha. Nos golpearon por ir a saludar a los hinchas", contaba Gary Medel.

A pesar de eso, el elenco dirigido por José Sulantay se repuso y logró vencer a Austria en el partido por el tercer puesto, sellando así la mejor actuación histórica de una Sub 20 en nuestra historia.

Lo llamativo es que muchos emblemas del recambio seguramente no los vieron jugar. Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Joan Cruz no pasaban los cinco años de edad, por lo que difícilmente hayan vibrado con esos partidos. Lo mismo Ben Brereton, quien estaba en Inglaterra -que no jugó ese Mundial- y apenas tenía ocho años de edad.

El presidente Gabriel Boric, siempre muy futbolizado, seguramente vibró con una selección contemporánea: apenas tenía 21 años cuando se jugó el certamen, por lo que algún asado habrá hecho para ver a la Roja junto a sus amigos universitarios.

¿Y qué pasa con Byron Castillo? Según el registro oficial tenía 8 años y sin Ecuador en el Mundial difícilmente estaba preocupado. Claro que también es posible que tuviera 11 años, en caso de que su fecha de nacimiento esté adulterada como sostiene la Federación Chilena en la FIFA.

En el horizonte de la Roja adulta aún no aparecía Marcelo Bielsa para construir sobre esta base, pueso Neslon Acosta era el DT que preparaba a la selección para la Copa América, la que terminó en escándalo en el famoso "Puertordazo".

