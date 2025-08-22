Todos en el extranjero: Los tres porteros de Nico Córdova para el recambio en el arco de la Roja

La selección chilena ya tiene nómina para la última fecha de Eliminatorias. La Roja se mide ante Brasil y Uruguay, pero el objetivo ya no está en el próximo Mundial. Es que ya fuera de todo, ahora lo primordial es que Nicolás Córdova trabaje lo mejor posible a está nueva camada de jugadores.

Por lo mismo, la primera convocatoria del adiestrador llamó la atención por la ausencia total de la generación dorada. Medida para apostar al recambio tan comentado en los últimos procesos.

Pero además Nico Córdova sorprendió con la llamada de tres porteros que serán sus apuestas de ahora en adelante. Citación que dejo afuera a Brayan Cortés, y Gabriel Castellón entre otros.

Ahora los convocados son Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales), Vicente Reyes (Peterborough United, Ingalterra) y Thomas Gillier (Montreal, Canadá). Todos goleros que militan en el extranjero y que conoce a la perfección el DT.

El recambio en el arco de la Roja

“Vicente y Tomás son jugadores de proyección que tienen que entrenar constantemente en la Selección”, comentó de entrada Córdova al ser consultado por el recambio en el arco.

“Lawrence viene de jugar el 100 por ciento de los minutos en el Championship, estuvo en todos los rankings y tiene los pergaminos para estar en la selección”, agregó sobre Vigouroux.

“El análisis es profundo y creemos que ellos deben liderar el arco de la selección”, sentenció. Por lo que de no ocurrir ningún imprevisto, y de seguir en el cargo, este será el futuro bajo los tres palos en la Roja.