Este talentoso y prometedor atacante tuvo un paso fugaz en la Roja y cuenta los días para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina mientras intenta abstraerse de una fuerte polémica con él en River Plate, club al que pertenece. Se trata de un futbolista que Hernán Caputto tuvo considerado para la selección chilena Sub 17.

Las referencias son para Ian Subiabre, quien fue confirmado en la Albiceleste y ya suma varias presencias en el primer equipo de la Banda Sangre. Pero una negociación truncada lo sacó repentinamente de la consideración del Muñeco Gallardo.

En ese contexto, el periodista Daniel Arcucci investigó el tema con un representante que conocía de su época reporteril. “Me quedé con el caso Subiabre. Lo llamé a Caniggia, hablé bastante. Realmente se lo critica mucho a Subiabre y a Cani”, contó el experimentado comunicador.

Ian Subiabre anotó un gol en River Plate ante Rosario Central. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Me llamó la atención. Me dijo que ‘la cosa es así: desde enero tratan de renovar el contrato de Subiabre, que es uno vigente firmado con un representante anterior’. Me dijo el sueldo. No lo voy a decir, pero es muy bajo”, manifestó Arcucci, uno de los autores de la biografía de Maradona titulada ‘Yo soy el Diego de la gente’.

El Dani Arcucci siguió con su intervención. “Empezaron en enero, tres veces les pasó que les mandaban una propuesta. Ellos decían ‘puede ser’ y cuando llegaba la oferta concreta, estaba cambiada. Hasta que apareció la cláusula de 100 millones de dólares que tiene todo que ver con Franco Mastantuono”, expuso el periodista. Se refiere al zurdo que reforzó al Real Madrid en el último mercado de pases.

Cuentan el conflicto de River con Ian Subiabre, de paso breve por la Roja y citado al Mundial con Argentina

Ian Subiabre suma 19 partidos oficiales en el primer equipo de River Plate y probablemente ya olvidó a la Roja, pues afina detalles para disputar otro Mundial más con Argentina. Jugó la Copa del Mundo Sub 17 en 2023. Y su vínculo con los Millonarios culmina en diciembre de 2026, según Transfermarkt.

“River lo usa de forma de protegerse. Pero no puede ofrecer el mismo contrato con una cláusula de 35 millones y de 100 millones. El arreglo es un sueldo relativamente bajo para una cláusula así”, contó Daniel Arcucci, siempre en la señal de ESPN.

Ian Subiabre en River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y reveló algunas consecuencias que ha tenido este problema administrativo, que le ha sacado oportunidades a Ian Subiabre en el plantel estelar. “Dicen que el chico está mal anímicamente”, culminó Arcucci, quien encendió la llamita de la polémica en uno de los clubes más grandes de Argentina. Y a días del comienzo de la Copa del Mundo que tendrá a Chile como anfitrión…

