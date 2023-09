Ian Subiabre, el chileno que está muy cerca de jugar el Mundial Sub 17 por Argentina

Ian Subiabre es un nombre ajeno para gran parte del fútbol chileno. Pero no para Hernán Caputto y su cuerpo técnico, quienes lo tuvieron en algunas prácticas y un partido amistoso de la Roja Sub 17. Por estos días, el atacante de River Plate cuenta los días para anotarse definitivamente en la lista de Argentina para el Mundial de la categoría.

Este viernes 15 de septiembre se realizó el sorteo para la competición, que se llevará a cabo en Indonesia, país designado tras la remoción de la sede inicial: Perú. Y al cuadro trasandino le tocó el Grupo D, que comparte con Polonia, Senegal y Japón. Y Subiabre ha estado presente en gran parte de los microciclos del DT Diego Placente.

También jugó el Sudamericano con la Albiceleste en un equipo que cuenta con Claudio Echeverri, compañero suyo en la Banda Sangre que ya despierta interés de grandes europeos por su talento. Gianluca Prestianni, de Vélez Sarsfield, es otro de los promisorios jugadores de una lista en la que Ian Subiabre lucha por entrar.

Nació en Comodoro de Rivadavia el 1 de enero de 2007. Es hijo de Martín Subiabre, quien en la zona es conocido como Chile. Hasta hace algún tiempo fue representado por Sixto Peralta, otrora volante de la UC que también negoció el traspaso de Alfonso Parot a Rosario Central de Argentina.

Ian Subiabre tuvo un partido contra la Roja en el Sudamericano Sub 17. El extremo chileno nacido en Argentina incluso jugó un amistoso por la selección chilena. Pero su deseo fue disputar competencias por los puntos con la Albiceleste.

Pero algo de su talento alcanzó a mostrar en Juan Pinto Durán, como en este amistoso frente a Colombia que se aprecia en las imágenes. Habitual en las convocatorias de Placente, parece tener avanzado su boleto a la Copa del Mundo, aunque en el fútbol nunca se puede garantizar algo así.

Desde enero de 2022 que juega en River Plate. “Soy hincha muy fanático de este club y es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista“, explicó Subiabre. Se describió también como un delantero con fuerza y velocidad en una charla con Proyecto River. En la Banda Sangre firmó un contrato hasta 2025 con una cláusula de salida de 25 millones de euros, según reportó Olé.

La lista definitiva no está confirmada, pero todo hace pensar que Ian Subiabre debería tener un lugar. En caso de conseguirlo, todavía no está cerrada la posibilidad de jugar para la selección absoluta de Chile, tal como ocurrió con Tomás Avilés. En el caso del mediocampista y defensor del Inter Miami, jugó el Sudamericano Sub 20 con la Roja y el Mundial por Argentina.

¿Cuándo es el Mundial Sub 17 de Indonesia 2023?

El Mundial Sub 17 de Indonesia 2023 se disputará desde el 10 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

¿Cuáles son los grupos del Mundial Sub 17 de Indonesia 2023?

Grupo A: Indonesia, Ecuador, Panamá, Marruecos

Grupo B: España, Canadá, Mali, Uzbekistán

Grupo C: Brasil, Irán, Nueva Caledonia, Inglaterra

Grupo D: Japón, Polonia, Argentina, Senegal

Grupo E: Francia, Burkina Faso, República de Corea, Estados Unidos

Grupo F: México, Alemania, Venezuela, Nueva Zelanda