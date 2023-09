La dirigencia de Ñublense ya se puso manos a la obra para encontrar al reemplazante de Jaime García en el cargo de entrenador, quien decidió poner fin de forma abrupta a sus cuatro años en la institución de Chillán.

Uno de los nombres que más fuerza tomó en las últimas horas para quedarse con el buzo de DT rojo es Hernán Caputto, ahora ex entrenador de la selección chilena Sub 17.

Según información entregada por el diario La Discusión, el también ex DT de Universidad de Chile está a sólo detalles de ser el flamante nuevo entrenador de Ñublense.

El mencionado medio detalla que la cercanía de Caputto con Sergio Gioino, presidente del club chillanejo, hace que su nombre corra con ventaja para hacerse cargo del equipo por lo que resta de temporada.

Cabe recordar que a nivel de clubes Hernán Caputto sólo dirigió a Universidad de Chile entre 2019 y 2020, donde alcanzó a dirigir en 31 partidos. En total, registró once triunfos, diez empates y diez derrotas, dejando un 46.23% de rendimiento.

Con la Roja Sub 17 el ex portero mostró mejores números. Dirigió 22 partidos entre 2016 y 2019 con once victorias, cinco empates y seis derrotas, dando un 57.58% de rendimiento. Además, en ese proceso logró clasificar al Mundial 2019 de la categoría.

Lamentablemente este registro empeoró en su segundo ciclo en la Rojita. En su vuelta tuvo sólo tres victorias, dos igualdades y diez derrotas en 15 encuentros entre 2021 y 2023.

Ñublense actualmente se ubica en el puesto 12° de la tabla el Campeonato Nacional 2023 con 27 puntos. Está a cinco unidades de la zona de descenso y a cinco puntos de los puestos de copas internacionales.

¿Cuándo vuelve a jugar Ñublense?

El cuadro de Chillán regresará a la acción por el torneo el próximo sábado 23 de septiembre a las 15:00 horas, visitando a Curicó Unido en La Granja.

¿Cuántos equipos clasifican a Copas Internacionales en Chile?

Por el Campeonato Nacional son siete los elencos que avanzan a copas internacionales. Del primero al tercero juegan Libertadores, mientras que del cuarto al séptimo clasifican a la Sudamericana. Además, el campeón de la Copa Chile tiene un cuarto cupo a la Libertadores.