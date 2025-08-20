Es tendencia:
Jugó un Mundial con la Roja, se quedó sin plata y “vuelve” al fútbol chileno: “Vendía pescados con mi abuela”

Recordado goleador de la selección de José Sulantay volverá a vestirse de corto tras duros años en lo económico.

Por Nelson Martinez

Para los más nostálgicos, aquella selección chilena Sub 20 de 2005 fue el inicio de una época gloriosa para nuestro país. Y bajo el mando de José Sulantay, uno que brilló en ese Mundial de Holanda fue el delantero goleador Ricardo Parada.

El recordado “Pescadito” anotó dos goles en el torneo, en un equipo que tenía a cracks como Gonzalo Jara y Matías Fernández. Sin embargo, tras pasos por Ñublense, U de Conce y México, su carrera no terminó de la mejor manera.

En 2018 el retirado jugador hizo noticia ya que tal como contó a La Estrella de Concepción, “busco una pega estable. Por ahora colaboro con la Escuela de Fútbol de Fernández Vial y hago ‘pololos’, como uno que tengo en Talcahuano en el área hidráulica”.

Vuelve a las canchas del fútbol chileno

Ricardo Parada, recordado delantero de la Roja Sub 20 apodado “Pescadito”, se vestirá de corto nuevamente en un partido del fútbol chileno junto a los “Históricos de Ñublense”, ante la Selección de Creadores de Contenido de Chile.

Sobre su apodo, el mismo ex ariete contó según información de La Discusión que “nació porque la abuela salía a vender pescado y lo llevaba prácticamente de bebé, en una especie de carro o canastillo. Cuando le preguntaban por él, ella decía que ‘ahí está el pescadito’”.

El mismo jugador le dijo al citado medio que en el nuevo sitial de los Diablos Rojos tras jugar copas internacionales, “la hinchada debe seguir apoyando al club y también que no se olviden de la historia”.

“También hubo jugadores que pasaron por Ñublense y dejaron su huella. Que nunca se olviden de ellos porque también aportaron su granito de arena”, aseguró el icónico Pescadito.

El regreso a las canchas sera así:

Este domingo, a las 12.30 horas en el estadio Nelson Oyarzún y en el marco del “Festival de la Longaniza Chillán 2025”, la Agrupación de jugadores históricos de Ñublense jugará ante la Selección de Creadores de Contenidos de Chile. Esto, como preparación para el Mundial de Malasia.

“Estoy muy contento por esta invitación. Nunca he jugado en este nuevo estadio y será bonito poder jugar. Ahora queremos pasarlo bien y agradecer a la hinchada que siempre me ha entregado mucho cariño”, dijo Parada, al medio La Discusión.

