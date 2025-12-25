Para sorpresa de muchos, el mercado de fichajes del fútbol chileno avanza a pasos agigantados en plena época navideña. Ahí, en Colo Colo aún se toman la cabeza por la farra en el final tras quedarse sin Copa Sudamericana.

Es que el Cacique debía vencer a Audax y esperar que Cobresal perdiera ante Ñublense para clasificar al torneo. Mientras los albos cayeron ante Audax, en Chillán sí hicieron la pega y el goleador Gonzalo Sosa se matriculó con cuatro tantos en el 5-0 contra los mineros.

Precisamente, el artillero nacido en Argentina sorprendió a los hinchas de los Diablos Rojos con su mensaje. En plena Navidad, el ariete se despidió del club con emotivas palabras.

Así se despidió el “salvador” de Colo Colo en Ñublense

Gonzalo Sosa no va más como jugador de Ñublense. El artillero deja la tienda roja tras un año en el club, donde pese a no lograr ser siempre titular, respondió con goles y se ganó el cariño de la hinchada.

Sosa le supo anotar a los albos en Macul /Photosport

“Gracias Ñublense por este año, por las enseñanzas que me dejaste, por abrirme las puertas de esta hermosa ciudad, sin dudas me llevo muchas experiencias y estoy agradecido por haber formado parte del club“, partió diciendo.

Fue ahí donde el jugador dio la explicación de su salida. Con total sinceridad, aclaró que “fui feliz cuando me tocó estar adentro de la cancha. Hoy por motivos personales me toca dejar el club, decido estar más cerca de la familia”.

Sosa se matriculó con nueve goles en 26 partidos vistiendo los colores de Ñublense. Previo a eso venía de brillantes campañas en Palestino, Audax, Melipilla y Magallanes, además de un ciclo en Mazatlán de México.