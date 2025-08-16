Ñublense y Palestino abrieron la jornada sabatina del fútbol chileno con un entretenido partido en Chillán, donde el local se impuso por la mínima y se quedó con una importante victoria.

Luego de su suspendido encuentro frente a Universidad Católica, los dirigidos por Ronald Fuentes regresaron a la cancha en un encuentro muy complejo ante Palestino. Los de La Cisterna están en la parte alta, por lo que debían imponer sus términos, aunque no lo lograron.

El triunfo de Ñublense

Recién a los 4 minutos, Gabriel Graciani abrió el marcador para Ñublense y con eso, los Diablos Rojos comenzaron a administrar de mejor manera las acciones. Patricio Rubio, una de las figuras, comandó los ataques de los chillanejos.

El partido tenía buen ritmo en la primera parte, lo que hizo que la intensidad fuera subiendo y también la agresividad. Eso trajo consecuencias, ya que a los 41 minutos vio la tarjeta roja Federico Mateos por una fuerte entrada, aunque el color de la cartulina fue muy discutida.

Con 10 hombres, en la segunda parte Ñublense se puso el overol y defendió con la cuchilla entre los dientes su ventaja. Palestino buscó y buscó, pero no le alcanzó para inquietar al buen Nicola Pérez. El partido finalizó 1-0 para los dirigidos por Ronald Fuentes.

Con la victoria, los Diablos Rojos quedaron en el 9° lugar con 26 puntos, muy cerca de la zona de Copa Sudamericana y eso que tienen todavía pendiente el partido con Universidad Católica.

Ñublense se quedó con la victoria como local. Imagen: Photosport

Palestino por su parte se estancó en el 3° lugar de la Liga de Primera con 35 puntos, mientras el líder Coquimbo Unido está en lo más alto con 44 unidades. Incluso, pueden perder su lugar en el podio si es que Audax (34 puntos) derrota a Universidad de Chile (38 unidades) el domingo en el Estadio Nacional.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera

