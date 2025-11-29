El Campeonato Nacional está por terminar y, con ello, los distintos clubes comienzan a pensar en lo que será la próxima temporada, haciendo cambios radicales. Uno de ellos sería Ñublense, donde aseguran que su DT, Ronald Fuentes, no seguirá más.

Los “Diablos Rojos” actualmente marchan en el décimo puesto de la tabla de posiciones con tan solo 30 puntos, y sin posibilidad de clasificar a alguna de las competencias internacionales para el próximo año, quedándole dos fecha por disputar.

A esto se suma que el cuadro suma 4 derrotas seguidas en los últimos encuentros, lo que habría generado que la directiva decida cambiar el banquillo.

Ronald Fuentes no seguiría en Ñublense

Según reveló el periodista Renzo Luvecce, el DT no seguirá en la banca de los oriundos de Chillán para la temporada 2026. “El entrenador no extenderá su vínculo debido a la racha de malos resultados en esta segunda rueda”, señaló a través de sus redes sociales.

Agregando que esto se debe a que no se cumplió con uno de los principales objetivos que entrar en alguna de las competencias que se disputarán fuera del país.

“La dirigencia de los Diablos Rojos tenía como objetivo clasificar a copas internacionales, lo que no sucederá y, por lo tanto, no renovarán el contrato con el técnico”.

¿Cuáles son los próximos partidos de Ñublense?

El equipo enfrentará sus dos últimos partidos de la temporada contra Audax Italiano el próximo lunes 1 de diciembre y frente a Cobresal el 7 del mismo mes.