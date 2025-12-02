Si hay un equipo que salvó jabonado de pelear por el descenso en Liga de Primera, ese sin dudas es Ñublense. El equipo que dirige Ronald Fuentes se olvidó de ganar en el tramo final de la temporada y no se reencuentra con los abrazos.

De hecho, su último triunfo data del 24 de agosto, cuando superaron a Deportes Iquique por 2-0 en el Norte Grande. Tras ello, suman ocho derrotas y un empate. Justo en momentos que Colo Colo necesita que le ganen a Cobresal para meterse en la próxima Copa Sudamericana.

Mientras el presidente de Ñublense, Sergio Gioino hizo un descarnado análisis al momento del equipo, al decir que “no le hacemos un gol a nadie“, su entrenador Ronald Fuentes puso en duda si continuará en el cargo tras la finalización de esta temporada.

ver también Presidente de Ñublense sorprende con su brutal honestidad tras el horroroso 2025: “Por eso estamos…”

Ronald Fuentes aclara si se queda o se va de Ñublense

Sobre la caída con Audax, manifestó que “cometimos un error al inicio que nos costó el gol. Jugamos siempre cerca del arco de Audax, pero no aprovechamos ni las oportunidades que tuvimos ni un error de (Tomás) Ahumada”, para luego hacer un balance del último tramo de esta campaña.

“Es lo que nos viene pasando en los últimos partidos, los errores nuestros nos cuestan goles y los de los rivales no los sabemos aprovechar“, explicó Fuentes para luego responder si seguirá en ñublense como técnico para la temporada 2026.

“No sé, no depende de mí. Ya conversé con la dirigencia lo que queremos, depende de ellos. Los resultados negativos influyen. Conversaremos cuando estimen conveniente, pero también tengo que ver opciones si acá no resulta. Si no, desde el lunes soy técnico libre“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Los números de “Chilenita” en Chillán

Desde que llegó a Ñublense, a fines de abril de este año, Ronald Fuentes dirigió 25 encuentros entre Liga de Primera y Copa Chile, en los cuales obtuvo seis triunfos, siete empates y 12 derrotas, con un rendimiento del 33.3 por ciento.

¿Cuándo cierra su temporada?

El último juego de los Diablos Rojos en el Torneo Nacional será este domingo 7 de diciembre, cuando a partir de las 18:00 horas reciba a Cobresal en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

Publicidad