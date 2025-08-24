Es tendencia:
Tabla: La ruda de Iquique no fue suficiente ante la longaniza de Ñublense que presiona a Colo Colo

Deportes Iquique se sigue complicando en la tabla de posiciones de la Liga de Primera ante Ñublense. Hasta Colo Colo tuvo que mirar de reojo lo que pasó.

Por Miguel Gutiérrez

La ruda no pudo contrarrestar el poder de la longaniza de Chillán en la Liga de Primera.
La ruda no pudo contrarrestar el poder de la longaniza de Chillán en la Liga de Primera.

Ñublense cerró una nueva fecha de la Liga de Primera con una importante victoria como forastero ante Deportes Iquique. A la espera, eso sí, de la reprogramación para Universidad de Chile frente a Everton.

Y es que los Diablos Rojos de Chillán llegaron al Tierra de Campeones para desafiar a la ruda de Deportes Iquique, una cábala para el mal momento por el que pasan los dirigidos de Fernando Díaz.

Sin embargo, el festival de la longaniza pudo más que los Dragones Celestes, complicando incluso a Colo Colo en la tabla de posiciones por torneos internacionales.

La ruda de Iquique no pudo con la longaniza de Ñublense

El partido iba a comenzar a pedir de boca para Ñublense, porque a los 32′ el local iba a quedar con uno menos por la expulsión de César Fuentes. Una dura infracción del exColo Colo a Matías Plaza que tras revisión del VAR terminaría con tarjeta roja.

Tras cartón, a los 36′, iba a aparecer Gonzalo Sosa para abrir la cuenta para los de Chillán. Luego de un tiro libre al área, aparecería el delantero de los Diablos Rojos para conectar con un impecable cabezazo.

Y en el segundo tiempo, iba a aparecer el fútbol total de los de Chillán, quien tras una seguidilla de pases, sería Gabriel Graciani quien vence a Leandro Requena para el 2-0 definitivo, con la complicación para Deportes Iquique en la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 tras la fecha 21

Con el resultado consumado entre Deportes Iquique 0-2 Ñublense, así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025. Los de Chillán avanzan y quedan a tiro de cañón junto a Huachipato por un lugar en los torneos internacionales del 2026.

