Universidad de Chile vive momentos complicados tras el traumático viaje a Argentina, por lo que pidió suspender el partido ante Everton. La ANFP tomó una decisión.

El encuentro entre el Romántico Viajero e Independiente por la Copa Sudamericana se transformó en una pesadilla, donde la violencia se hizo presente en las tribunas del Estadio Libertadores de América. La peor parte la sacaron los seguidores chilenos.

La postura de la ANFP

Había mucha incertidumbre sobre lo que decidiría Universidad de Chile para el encuentro ante Everton, el cual se debía disputar el domingo 24 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Finalmente, el presidente de Azul Azul Michael Clark entregó la posición de su club.

“La institución se encuentra profundamente golpeada por los hechos, razón por la cual hemos solicitado a Everton y la ANFP la reprogramación del partido del domingo“, indicó Clark a través de un video difundido por las redes sociales del Bulla.

Luego de esta solicitud y ante la buena disposición de Everton, finalmente la ANFP decidió acoger la petición de Universidad de Chile y el encuentro frente a los Ruleteros será reprogramado. No hay mucha claridad de cuándo se podría jugar.

La nueva fecha para el duelo entre los Azules y los viñamarinos es todo un misterio, ya que también dependerá de la sanción de la Conmebol y el destino de los dirigidos por Gustavo Álvarez en la Copa Sudamericana luego de la accidentada llave frente a Independiente.

Imagen: ANFP

Sin Everton en la agenda, el siguiente partido de Universidad de Chile será ante Colo Colo el domingo 31 de agosto, en el Estadio Monumental. Ahora el Romántico Viajero intentará olvidar las horribles imágenes de Avellaneda y volver a pensar en fútbol.