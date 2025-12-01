Es tendencia:
Se fue de Audax y ya tiene pretendientes: Aseguran que estos clubes buscan a Juan José Ribera

El DT terminó su paso por Audax Italiano recientemente y ya se reveló que hay clubes de Primera División interesados en su fichaje.

Por Andrea Petersen

Revelan los clubes que estarían cerca del fichaje del ex DT de Audax Italiano.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTRevelan los clubes que estarían cerca del fichaje del ex DT de Audax Italiano.

Recientemente, Audax Italiano confirmó que Juan José Ribera dejaba de ser el entrenador del equipo tras los malos resultados que obtuvo el equipo en las últimas fechas, donde no ha podido sellar la clasificación a Copa Sudamericana, quedando pocas fechas por disputar.

Audax Italiano informa que, tras los negativos resultados obtenidos en las últimas fechas, se ha llegado a la determinación de que Juan José Ribera y su cuerpo técnico no continúen al mando del plantel profesional“, señaló el equipo en un comunicado.

Sin embargo, el “Coto” no estaría mucho tiempo sin equipo, ya que aseguran que dos clubes de primera división estarían interesados en contar sus servicios para la próxima temporada.

Los equipos que van por Juan José Ribera

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, el entrenador está en la mira de Ñublense y Coquimbo Unido, revelando que ambas escuadras han hecho el primer contacto.

“A tal punto que ambas directivas lo llamaron para saber su disponibilidad y si le interesa asumir de cara al 2026”.

Añadiendo en su publicación, que debido a la posible salida de Esteban González de Coquimbo Unido, que está siendo sondeado por otras ligas. “La dirigencia quiere un técnico conocido, de perfil muy similar en cuanto al manejo de grupo y el “Coto” sabe lo que es el puerto pirata”.

El entrenador estaría en la mira de tres clubes nacionales/Photosport

El entrenador estaría en la mira de tres clubes nacionales/Photosport

Añadiendo que Ribera “ha tenido 2 etapas en el club, la primera fue de 2015-2017 y en la segunda descendió en 2020“.

Asimismo, recalca que “en aquel año llevó al equipo a la semifinal de la Copa Sudamericana“.

Por otra parte, Ñublense también cambia de DT, ya que Ronald Fuentes no seguiría la próxima temporada debido a los malos resultados.

El punto a favor que tiene Ribera no solo es el rendimiento positivo que tuvo en Audax Italiano esta temporada, cuando fue futbolista, jugó en el club en las temporadas 2008-2009 y conoce el ambiente de Chillán”.

En el mismo texto, dejó entrever que Unión Española también podría ficharlo. “Hay un equipo que si salva la categoría también lo quiere, lo llamaron y son de la comuna de Independencia”.

