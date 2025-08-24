Es tendencia:
Liga de Primera

Capitán de La Serena barre con Paulucci tras nuevo papelón: “Si tuviera la receta el cuerpo técnico…”

Sebastián Díaz tomó la palabra tras el pitazo final en nueva derrota papayera y no se guardó nada por el momento del club.

Por Nelson Martinez

Paulucci pende de un hilo en La Serena.
© Photosport.Paulucci pende de un hilo en La Serena.

Crisis total en Deportes La Serena en la Liga de Primera. Los granates cayeron 2-0 como local ante Huachipato y siguen en caída libre en esta segunda rueda, cada vez más cerca del descenso.

Por ello, el principal blanco de críticas es Cristián Paulucci, quien además del gerente deportivo Francisco Bozán, es la persona que colmó la paciencia de los furiosos hinchas granates.

Y si el DT tiene sus horas contadas en el norte, fue su propio jugador que la dejó boteando con lapidarias declaraciones tras el pitazo final en La Portada. Con sinceras palabras, Sebastián Díaz no se guardó nada.

Paulucci y el portazo en La Serena

Sebastián Díaz, uno de los emblemas y capitán de Club Deportes La Serena, habló en plena cancha una vez consumada la derrota papayera por 2-0 ante Huachipato.

Sebastián Díaz /Photosport

Sebastián Díaz /Photosport

“Difícil, compleja la situación, hay muy buenos jugadores pero no nos sale el gol, intentamos, corrimos y no se da, debemos dar más porque no nos alcanza. Hay que poner el pecho a las balas”, dijo el serenense.

Fue ahí cuando le cayó a su DT diciendo que si bien “nadie tiene la receta, si uno del cuerpo técnico la tuviera, llegarían mas triunfos. Entiendo a la gente que está molesta, nos duele perder”.

Paulucci lo pasa mal en el norte /Photosport

Paulucci lo pasa mal en el norte /Photosport

Ha sido complejo, son partidos a punto de ganar y no se da, son situaciones que no hay respuesta, en la semana entrenamos al 100, pero hay que levantar y seguir porque sino se pondrá más complicado”, cerró.

