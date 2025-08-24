Luego de la barbarie en Argentina, el plantel de U de Chile retornó al país para preparar la Liga de Primera a la espera del veredicto de la Conmebol. Y uno que dio que hablar fue Lucas Assadi.

El talentoso azul tuvo el fin de semana libre al igual que sus compañeros, luego que la ANFP acogiera la petición de suspender el duelo entre la U y Everton de Viña del Mar.

Eso no fue impedimento para que el “Ninja” siguiera de cerca los partidos del fútbol chileno, específicamente el duelo de la fecha en La Florida donde Coquimbo se anotó un triunfazo ante Audax Italiano.

Assadi y su visita pensando en U de Chile

Lucas Assadi fue fotografiado en la marquesina del partido entre Audax Italiano y Coquimbo, donde aparece junto a una joven hincha pirata que dio a conocer la imagen en redes sociales.

Rápidamente comenzaron las especulaciones en redes sociales, aludiendo a que la anterior ruptura amorosa del jugador llegó justo cuando subió su nivel y logró ser figura en la U.

Por otra parte, otros se pusieron en modo fútbol y apelaron a que el canterano azul fue como espía a ver a Coquimbo, su rival directo en la lucha por el título, apelando al apodo de ninja.

U de Chile y la remontada de Assadi.

Lo cierto es que el talentoso jugador se dejó querer y pese a estar camuflado con capucha, no pasó desapercibido incluso para los rivales directos que cada vez se acercan más a un inédito campeonato.

