Unión Española no lo pasó bien en el primer partido que le tocó como rival de Universidad Católica en el remodelado Claro Arena. Los hispanos cayeron por 2-0 y se complican más en la tabla de posiciones.

El panorama para los hispanos es más que sombrío porque la posibilidad de caer a la Primera B con sus dirigidos está latente. Solo tiene 14 unidades, a cuatro de Deportes Limache y cinco de Deportes La Serena.

Pero, Miguel Ramírez hace un particular balance de lo ocurrido en el partido inaugural de la Liga de Primera ante los cruzados, pese al mal momento por el que pasan sus dirigidos.

Miguel Ramírez se escuda en la historia de Unión Española en medio de la crisis

En conferencia de prensa post derrota ante Universidad Católica, Miguel Ramírez pide no bajar los brazos a sus dirigidos, pese a que Unión Española está en el fondo de la tabla.

“Es difícil, porque Unión Española está acostumbrada a estar de la mitad de tabla para arriba. El tener que estar conviviendo con el tema del descenso es una presión extra”, dijo Cheíto a los medios.

En ese sentido, Ramírez se escuda en la historia de los hispanos para mantener la categoría y no caer en el Ascenso el próximo año.

“Unión Española es uno de los equipos grandes, por supuesto, entonces hay que entregar el mayor de los esfuerzos, todos, porque aquí hay una cuestión que es súper simple: el tema de la confianza”, agregó el exDeportes Iquique.

Unión Española está complicada en la tabla de posiciones y su DT hace un particular balance. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“El entrenador no puede entregarle un papelito…”

Luego, Miguel Ramírez aprovechó su presencia ante los medios en el Claro Arena para tirar de las orejas a sus dirigidos tras la derrota ante los cruzados por la Liga de Primera.

“El entrenador no puede entregarle un papelito con la palabra ‘confianza’ a un jugador para que tenga un buen desempeño, un buen rendimiento”, menciona en primera instancia.

“Eso uno lo va ganando como futbolista con cada balón, con cada duelo que ganó, cada pelota que tocó bien”, puntualiza el DT hispano.

“Es fundamental que el futbolista vaya adquiriendo esa responsabilidad, fortaleza y claridad para jugar. A ratos se ve, pero hemos perdido balones que nos ha significado dudar, y cuando el equipo duda se genera un problema colectivo. Cuando un jugador tiene temor, hay dos opciones: o el miedo te paraliza o te hace reaccionar, y a veces, lamentablemente, nos ha pasado lo primero. Nos ha bloqueado”, cierra el entrenador de Unión Española.

