Huachipato se convierte en otro de los invitados de piedra en la Liga de Primera, y en su reciente visita a Deportes La Serena pone en una posición incómoda no solo a los granates.

También a Colo Colo, porque los de Jaime García salieron del estadio La Portada con una importante victoria por la cuenta mínima, que los presiona en la tabla de posiciones.

Un partido que se resolvió en el inicio del segundo tiempo, pero que de todas formas tiene una repercusión tanto en la ciudad colonial como también en Macul para las fechas que restan.

Huachipato pone presión a Colo Colo y hunde peligrosamente a La Serena

Iba a ser en el minuto 50′ que se iba a resolver el partido entre Deportes La Serena y Huachipato por la Liga de Primera. Rafael Caroca aprovecha los rebotes que generó la carga de Maximiliano Gutiérrez, y en plena área chica a boca de arco para abrir la cuenta.

De ahí en más, Deportes La Serena iba a aprovechar el vuelo para intentar igualar el marcador, pero el cuadro de Jaime García cerró filas para ir frenando cada una de las acciones.

E incluso, ya sobre el final del partido también presionó para aumentar el marcador, y lo consigue Mario Briceño anotó el 2-0 para ahondar aún más la crisis que vive Cristian Paulucci. En primera instancia fue anulado por posición de adelanto, pero finalmente fue validado por el VAR para marcar la ley del ex, ya que es formado en La Serena.

Un resultado que también lo mira de reojo Colo Colo, ya que tiene un nuevo invitado en la lucha por meterse en zona de Copa Sudamericana para el 2026, el único premio al que puede postular.

Tabla de posiciones tras Deportes La Serena 0-2 Huachipato en la Liga de Primera

Con el resultado ya consumado, así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera luego de Deportes La Serena 0-2 Huachipato en el estadio La Portada en la Región de Coquimbo.

Los acereros quedan con 31 puntos y con una diferencia de gol de +2, mientras que La Serena se estanca con 19 unidades.