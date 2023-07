"Me dijeron que me iban a pegar un tiro": Barristas de Vélez realizan violenta encerrona a jugadores

Tal como pasa en Chile, los barristas en Argentina cada vez toman más protagonismo por hechos relacionados con violencia. No solo en River Plate o Boca Juniors es algo recurrente, ya que ahora se transformó en un fenómeno que alberga a clubes más pequeños.

En este caso, pasó en Vélez Sarsfield. El club de Liniers, que pelea el descenso en Argentina, pasa por una seria crisis deportiva. Y por lo mismo, los barristas del club no se les ocurrió nada mejor que apretar a una parte del plantel en la salida de un entrenamiento.

El hecho ocurrió en Villa Olímpica, en el barrio de Liniers, en Buenos Aires. Ahí, uno de los más afectados fue el ex Boca Juniors Leonardo Jara, a quien le realizaron una encerrona y fue amenazado por un grupo de la barra denominada La Pandilla.

“Me agarraron afuera de la Villa Olímpica. Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas”, señaló Jara al periodista Agustín Palacios, quien estaría buscando dejar el club luego de la traumática acción.

Una situación similar a la que vivió el canterano Gianluca Prestianni y el ex San Lorenzo, Juan Ignacio Méndez. Ambos, al igual que Jara, habrían solicitado a la directiva dejar la institución, ya que las amenazas harían insostenible su permanencia.

Una situación que ya se vivió hace un tiempo, cuando todavía estaba Ricardo Gareca al mando del plantel. Un grupo de barristas también se acercó a los entrenamientos y “apretaron” a los jugadores con amenazas e insultos de todo tipo.

La situación de Vélez es crítica en la tabla de posiciones, ya que se encuentra solo por encima de Colón y Huracán en la sumatoria de puntos anual, la cual hace descender a dos clubes. El fortín tendrá la chance de salir de esa incómoda posición cuando arranque la Copa de la Liga Profesional, que sirve para la sumatoria de puntos anual.