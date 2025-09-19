A exactos nueve días de su estreno en el Mundial Sub 20, la selección de Argentina entregó su lista final de 21 futbolistas para disputar el certamen que se llevará a cabo en nuestro país, donde jugará la fase de grupos en Valparaíso.

Entre las novedades que tiene la nómina del entrenador Diego Placente está la ausencia de sus tres máximas figuras que militan en Europa, como son Valentín Carboni (Genoa), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes no recibieron permiso de sus clubes.

Estas ausencias le permitirán a Argentina contar para el Mundial Sub 20 con un futbolista que tuvo la oportunidad de defender la Selección Chilena en este torneo, pero que le cerró las puertas en la cara para vestirse de Albiceleste.

Rechazó a Chile y jugará por Argentina el Mundial Sub 20

La referencia es para Ian Subiabre, delantero de 18 años, perteneciente a River Plate, donde ya supo hacer goles en Primera División y que nació en la ciudad trasandina de Comodoro Rivadavia, desde donde dio el salto hacia Buenos Aires.

Pero la historia pudo ser distinta, puesto que su padre es chileno, e incluso llegó a jugar una serie de encuentros por La Roja Sub 17, donde recibió el llamado de Hernán Caputtopara ser parte del proceso de selecciones juveniles. Sin embargo, se negó.

Tras aquella negativa, Subiabre representó a Argentina en el Mundial Sub 17 de Indonesia 2023, donde incluso anotó en una campaña donde acabaron en el cuarto lugar. Ahora, será la máxima figura en su vuelta a Chile para jugar la Copa del Mundo Sub 20.

Ian Subiabre (21) jugando para la Selección Argentina en Sudamericano Sub 20 (Getty Images)

La nómina de la “Albiceleste” para la cita planetaria

ARQUEROS

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez Sarsfield)

Alain Gómez (Valencia/ESP)

DEFENSAS

Dylan Gorosito (Boca Juniors)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth/ING)

VOLANTES

Tomás Pérez (Porto/POR)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Tobías Andrada (Vélez Sarsfield)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s Old Boys)

Santino Andino (Godoy Cruz)

DELANTEROS

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen/ALE)

Ian Subiabre (River Plate)

Mateo Silvetti (Inter Miami/USA)

Gianluca Prestianni (Benfica/POR)

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)

