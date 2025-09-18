Cada vez que manos para el inicio del Mundial Sub-20 que se disputará en Chile, y Nicolás Córdova, el DT de la Roja, ya entregó la nómina de jugadores que representarán al país en la cita mundialista, dejando varias sorpresas.

Entre las ausencias más destacadas figuran: Iván Román, jugador del Atlético Mineiro, quien no podrá participar en la primera fase debido a una suspensión, y Damián Pizarro, delantero del Udinese que actualmente se encuentra a préstamo en el Le Havre de la Ligue 1.

El torneo reunirá a 24 selecciones en cuatro ciudades chilenas, con la presencia de importantes figuras del fútbol internacional en este evento crucial.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub-20 en Chile?

La competencia arrancará el próximo 27 de septiembre, con Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca como sedes oficiales. Los grupos ya quedaron definidos y buscarán avanzar a la siguiente ronda.

Chile, integra el Grupo A y hará su debut en el campeonato contra Nueva Zelanda, en el duelo inaugural programado para el mismo 27 de septiembre.

Así quedaron los grupos

Grupo A: Chile , Nueva Zelanda, Japón y Egipto

, Nueva Zelanda, Japón y Egipto Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.

La nómina de la selección chilena

Este jueves 18 de septiembre, se reveló a los jugadores que serán parte de la gran cita mundialista con impactantes sorpresas y ausencias.

ARQUEROS

Sebastián Mella – Huachipato

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

Ian Garguez – Palestino

Matías Pérez – Lecce (ITA)

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O’Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Milován Celis – Unión Española

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Agustín Arce – Deportes Limache

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Mario Sandoval – Audax Italiano

Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS

Willy Chatiliez – Huesca (ESP)

Francisco Rossel – Universidad Católica

Francisco Marchant – Colo-Colo

Rodrigo Godoy – O’Higgins

Vicente Álvarez – Unión San Felipe

Emiliano Ramos – Everton

