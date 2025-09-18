Cada vez que manos para el inicio del Mundial Sub-20 que se disputará en Chile, y Nicolás Córdova, el DT de la Roja, ya entregó la nómina de jugadores que representarán al país en la cita mundialista, dejando varias sorpresas.
Entre las ausencias más destacadas figuran: Iván Román, jugador del Atlético Mineiro, quien no podrá participar en la primera fase debido a una suspensión, y Damián Pizarro, delantero del Udinese que actualmente se encuentra a préstamo en el Le Havre de la Ligue 1.
El torneo reunirá a 24 selecciones en cuatro ciudades chilenas, con la presencia de importantes figuras del fútbol internacional en este evento crucial.
ver también
Iván Román, cracks de Colo Colo, la U y más: los grandes ausentes en la nómina de Chile Sub 20 del Mundial
¿Cuándo comienza el Mundial Sub-20 en Chile?
La competencia arrancará el próximo 27 de septiembre, con Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca como sedes oficiales. Los grupos ya quedaron definidos y buscarán avanzar a la siguiente ronda.
Chile, integra el Grupo A y hará su debut en el campeonato contra Nueva Zelanda, en el duelo inaugural programado para el mismo 27 de septiembre.
Así quedaron los grupos
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
- Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.
La nómina de la selección chilena
Este jueves 18 de septiembre, se reveló a los jugadores que serán parte de la gran cita mundialista con impactantes sorpresas y ausencias.
ARQUEROS
- Sebastián Mella – Huachipato
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo-Colo
DEFENSAS
- Ian Garguez – Palestino
- Matías Pérez – Lecce (ITA)
- Nicolás Suarez – Colo-Colo
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Patricio Romero – Cobreloa
- Milován Celis – Unión Española
MEDIOCAMPISTAS
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Lautaro Millán – Independiente (ARG)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Flavio Moya – Universidad de Chile
DELANTEROS
- Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
- Francisco Rossel – Universidad Católica
- Francisco Marchant – Colo-Colo
- Rodrigo Godoy – O’Higgins
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Emiliano Ramos – Everton