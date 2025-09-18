Es tendencia:
Mundial de Clubes

Mundial Chile Sub-20: Esta es la fecha del debut de la Roja y el primer rival que enfrentarán

A tan solo pocos días de que comience la esperada cita mundialista, Chile ya confirmó a sus nominados para enfrentar a su primer rival.

Por Andrea Petersen

Esta es la fecha en que comienza el próximo mundial en Chile.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTEsta es la fecha en que comienza el próximo mundial en Chile.

Cada vez que manos para el inicio del Mundial Sub-20 que se disputará en Chile, y Nicolás Córdova, el DT de la Roja, ya entregó la nómina de jugadores que representarán al país en la cita mundialista, dejando varias sorpresas.

Entre las ausencias más destacadas figuran: Iván Román, jugador del Atlético Mineiro, quien no podrá participar en la primera fase debido a una suspensión, y Damián Pizarro, delantero del Udinese que actualmente se encuentra a préstamo en el Le Havre de la Ligue 1.

El torneo reunirá a 24 selecciones en cuatro ciudades chilenas, con la presencia de importantes figuras del fútbol internacional en este evento crucial.

Iván Román, cracks de Colo Colo, la U y más: los grandes ausentes en la nómina de Chile Sub 20 del Mundial

¿Cuándo comienza el Mundial Sub-20 en Chile?

La competencia arrancará el próximo 27 de septiembre, con Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca como sedes oficiales. Los grupos ya quedaron definidos y buscarán avanzar a la siguiente ronda.

Chile, integra el Grupo A y hará su debut en el campeonato contra Nueva Zelanda, en el duelo inaugural programado para el mismo 27 de septiembre.

Así quedaron los grupos

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
  • Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.
La nómina de la selección chilena

Este jueves 18 de septiembre, se reveló a los jugadores que serán parte de la gran cita mundialista con impactantes sorpresas y ausencias.

ARQUEROS

  • Sebastián Mella – Huachipato
  • Ignacio Sáez – Universidad de Chile
  • Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

  • Ian Garguez – Palestino
  • Matías Pérez – Lecce (ITA)
  • Nicolás Suarez – Colo-Colo
  • Felipe Faúndez – O’Higgins
  • Patricio Romero – Cobreloa
  • Milován Celis – Unión Española
MEDIOCAMPISTAS

  • Joaquín Silva – Santiago Wanderers
  • Lautaro Millán – Independiente (ARG)
  • Agustín Arce – Deportes Limache
  • Nicolás Cárcamo – Huachipato
  • Mario Sandoval – Audax Italiano
  • Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS

  • Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
  • Francisco Rossel – Universidad Católica
  • Francisco Marchant – Colo-Colo
  • Rodrigo Godoy – O’Higgins
  • Vicente Álvarez – Unión San Felipe
  • Emiliano Ramos – Everton
