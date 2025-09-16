El Mundial Sub 20 que se jugará en Chile desde el 27 de septiembre no contará con grandes figuras a pesar de que tienen la edad permitida por la FIFA para actuar en el torneo.

En España por ejemplo no estará Lamine Yamal, figura del Barcelona, mientras que en Argentina tampoco actuarán Franco Mastantuono ni Claudio Echeverri.

Los trasandinos, además, sumaron en las últimas horas otra baja importante. Se trata del volante Tomás Pérez, perteneciente al Porto, que tenía permiso de su club en una primera instancia.

Pérez debe volver al Porto

Incluso lo hicieron devolver a Portugal. Estaba en Madrid, en una escala antes de viajar a Sudamérica, cuando recibió una nueva notificación de su escuadra que lo obligaba a volver a Portugal.

Tomás Pérez estaba en la escala para venir al Mundial Sub 20

Esto debido a que hay muchos jugadores lesionados en su club, por lo que no podían permitirse el lujo de perder al joven que llegó a comienzo de año procedente de Newell’s Old Boys.

Otros argentinos que no podrán estar en la cita mundialista son Aaron Anselmino, del Borussia Dortmund, y Gianluca Prestianni, que pertenece al Benfica.

De esta manera Diego Placente, entrenador de Argentina, deberá buscar un reemplazante de cara al debut que tendrá su escuadra contra Cuba, el 28 de septiembre. Luego los trasandinos jugarán ante Australia e Italia.