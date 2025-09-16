Ya faltan solo unos días para el inicio de la Copa del Mundo Sub 20 en Chile, donde los fanáticos esperan ver a los mejores jugadores jóvenes del mundo. Sin embargo, dos estrellas no vendrían.

Chile vuelve a recibir un torneo de esta categoría después de casi 40 años. La última vez que se disputó una cita planetaria para menores de 20 años en suelo nacional fue en 1987, por lo que hay bastante expectativa por los jugadores que pueden venir.

Las dos estrellas que no vendrían al Mundial Sub 20

Como el torneo se jugará en Chile, las selecciones sudamericanas tendrán un papel especial por la cercanía geográfica. Una de las favoritas a quedarse con el título por historia y por los jugadores que tienen, es Argentina, aunque recibieron un duro golpe.

La Albiceleste, que es dirigida por Diego Placente, estará en el Grupo D con Italia, Australia y Cuba. Los trasandinos harán su estreno el domingo 28 de septiembre ante los caribeños, por lo que ya no queda nada para que empiecen su aventura en Chile 2025.

Claro que en las últimas horas, la selección de Argentina recibió un duro golpe. De acuerdo a Sports Illustrated, ni Franco Mantantuono ni Claudio Echeverri estarían en la Copa del Mundo Sub 20, quienes son dos de las mayores figuras de este país.

Mantantuono fue transferido en el último mercado desde River Plate a Real Madrid y en los Merengues es considerado por Xabi Alonso. El DT no estaría dispuesto a ceder a uno de sus jugadores. Echeverri por su parte está a préstamo en Bayer Leverkusen desde Manchester City. El equipo de las aspirinas tampoco quiere mandarlo al torneo.

Vale recordar que la Copa del Mundo Sub 20, que se disputa entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, no se juega en fecha FIFA. Por esta razón, los equipos no están obligados a ceder a sus futbolistas. De esta manera, Argentina pierde a sus dos mayores figuras para la competición planetaria.