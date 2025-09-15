Chile se prepara para uno de los grandes eventos deportivos de su historia, con la realización de la Copa del Mundo Sub 20. La Roja tiene la misión de hacer un buen papel, por lo que acá te contamos dónde ver el torneo.

Los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán la presión de ser anfitriones, en un torneo que es muy esperado por los fanáticos chilenos. Los pastos nacionales tendrán la posibilidad de ver a los mejores jugadores jóvenes del planeta, algo que no sucedía desde 1987, con un certamen de esta misma categoría.

¿Qué canal de TV abierta transmitirá el Mundial Sub 20 de Chile?

El torneo juvenil podrá ser visto en Chilevisión. Además, la competición también tendrá transmisión de DSports y de DGO por streaming.

¿Cuándo comienza la Copa del Mundo Sub 20?

La cita planetaria empezará el sábado 27 de septiembre, día en el que debuta Chile ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. El torneo terminará el domingo 19 de octubre con la final de la competición.

El presente de La Roja Sub 20

Como suele ocurrir en este tipo de torneos, el local siempre tiene una presión especial de hacer un buen papel ante su público. Chile lo sabe e intentará dejar atrás la imagen dejada en el Sudamericano Sub 20, la cual no fue del todo buena.

Nicolás Córdova tuvo que combinar sus funciones como entrenador de la selección juvenil, con su labor al mando de La Roja adulta en las Eliminatorias luego de la salida de Ricardo Gareca. Ahora, nuevamente se concentra en su preparación con la Sub 20.

En el último amistoso, Chile venció por 2-1 a Corea del Sur en un duelo disputado a puertas cerradas en el Complejo Deportivo Quilín. La Roja integrará el Grupo A de la Copa del Mundo, teniendo como rivales a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, debutando ante los oceánicos el sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.