A lo largo de la historia, en Sudamérica se sabe que si existe una selección que destacar por ser son malos perdedores, encabeza esa lista Argentina. Una nueva prueba de aquello fue la derrota en la Final del Mundial Sub 20, donde Marruecos los superó por masacre.

Es que lejos de analizar por dónde pasó la caída, ya que el juego no tuvo polémicas ni objeciones, al otro lado de la Cordillera prefieren descargar su furia contra Chile, en una nueva muestra del egocentrismo que manejan en el periodismo deportivo trasandino.

A los dichos de Óscar Ruggeri y la relatora Lola del Carril, se suma a esta oleada de odio el periodista Jero Torresantoro, quien aseguró en el canal de YouTube de Flavio Azzaro, AZZ, que en nuestro país están felices por la derrota argentina en el Mundial Sub 20.

Furia argentina contra Chile por Mundial Sub 20

Fue tras la derrota ante los marroquíes donde lejos de hacer un análisis crítico del desempeño de su selección, el también narrador prefirió lanzar un balde con caca hacia los hinchas nacionales, que en su mayoría apoyaron a los nuevos campeones del mundo juveniles.

“La única alegría que tiene el pueblo chileno es que pierda la Selección Argentina en su país“, afirmó Torresantoro, quien no olvida lo que ocurrió en la Copa América 2015 y recurre a un viejo argumento de ese país: restregar que La Roja no estará en el Mundial 2026.

“El año que viene van a tener que ver a todos sus compañeros de Conmebol jugando el campeonato del Mundo y ellos van a tener que seguir en su casa“, agrega el periodista, quien luego lanza toda su xenofobia ante los micrófonos, en un clip que ya suma más de 435 mil reproducciones en redes sociales.

“Me genera un rechazo el público futbolero chileno, como pocos me generan en general”, finalizó su descargo Torresantoro, en dichos que rápidamente se convirtieron en recetas de cocina a sus redes sociales, como se acostumbra en este lado del mundo.

Derrota amplifica odio argentino hacia Chile

Lejos de entender la cultura de los hinchas nacionales, que siempre en torneos de este tipo apoyan al “más débil” pues no es un público 100% futbolero, al otro lado de la Cordillera utilizan estas reacciones como combustible para lanzar comentarios con toques xenofóbicos.

Prueba de ello fue el comportamiento de su plantel en el Aeropuerto de Santiago, tras perder la final del Mundial Sub 20, donde sus futbolistas gritaban antes de abordar el avión cosas como “Chileno, te vamos a matar” y “Chile no vas al mundial“. Y se excusan afirmando que es “chicana futbolera“.