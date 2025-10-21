Nadie los quiere: colombianos se suman a la ola de burlas contra Argentina tras perder con Marruecos

Una gran sorpresa se consumó el domingo en el estadio Nacional, porque Marruecos dio el golpe y ganó el Mundial Sub 20 tras vencer por 2-0 a la favorita Argentina en la final.

Los africanos sorprendieron con su fútbol rápido y de contragolpe, para imponerse en Ñuñoa con los goles de Yassir Zabiri y así obtener por primera vez el torneo planetario.

Los argentinos se creían campeones y se burlaron de México, Colombia, Chile y hasta realizaron cánticos en la previa contra Marruecos. Todo eso se les vino encima tras el fracaso en la final.

Colombianos se unen a las burlas contra Argentina

Muchos estaban esperando que Argentina perdiera la final con Marruecos para tener su revancha y así fue en Colombia, porque los hinchas del elenco tricolor estaban furiosos tras las burlas que ellos sufrieron luego de la victoria albiceleste en semifinales.

“Marruecos campeón del mundial. Toda Sudamérica lo celebra. Como corresponde“, escribió una usuaria cafetera en X, cuya frase reporta el diario El Colombiano.

Argentina se quedó con el segundo lugar del Mundial Sub 20. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El mismo medio también resaltó a otro hincha que señaló que “Argentina se burló de cada selección que eliminaba (…) incluso de México. Pero el fútbol no olvida, y hoy Marruecos los venció en la final para levantar el título mundial”.

La soberbia le costó caro a los argentinos, que se tuvieron que conformar con una linda medalla de plata del Mundial Sub 20 de Chile.