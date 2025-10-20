Periodista mexicano se hace famoso por polémica burla a Argentina tras perder con Marruecos: “Ni con…”

Una histórica final del Mundial Sub 20 se disputó este domingo en el estadio Nacional, donde Marruecos dio el golpe y le ganó a Argentina.

Los africanos, que no eran favoritos para ganar el torneo, sorprendieron a la Albiceleste y se impusieron por 2-0, gracias a los goles del delantero Yassir Zabiri.

En la antesala a la final los argentinos se mostraron muy confiados, es más, se viralizaron videos de su camarín donde aseguraban que le iban a ganar la final a Marruecos.

Periodista mexicano se burla sin asco de Argentina

En los últimos años ha crecido una especie de rivalidad entre Argentina y México, países que se midieron en los cuartos de final del Mundial Sub 20, con victoria transandina.

Los argentinos se burlaron de su nueva victoria ante los mexicanos en la fase de los ochos mejores, y en el país azteca estaban esperando que cayeran con Marruecos, situación que sucedió.

Uno de las burlas mexicanas más polémicas contra los argentinos fue la del periodista Raoul Pollo Ortíz, quien en sus redes sociales cargó contra TyC Sports, cuenta que anteriormente se había reído de México.

El polémico posteo contra Argentina.

“Mira che, TyCSports… por si ocupas una fotito para acabar el partido. Ahora sí, ni con ayudas“, posteó el comunicador en X.

La enemistad futbolística entre Argentina y México se ha agrandado en los últimos años, principalmente debido a los choques en los Mundiales adultos, donde el cuadro sudamericano tiene superioridad total contra el cuadro de la débil Concacaf.

