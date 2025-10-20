Llegó a su fin. El Mundial Sub-20, disputado en nuestro país, tuvo su último partido este domingo, coronando a Marruecos como campeón de la categoría. El público chileno apoyó en masa a los norafricanos.

No se trata de una conexión ancestral o de una hermandad entre pueblos. El apoyo a Marruecos no tiene más lógica que el de la existencia de su rival, Argentina, selección repudiada por la afición local.

¿Mala onda entre países limítrofes? Si bien algo pesa alguna histórica rivalidad entre naciones vecinas, las pifias del Nacional hacia los trasandinos se deben, más bien, a un tema futbolístico. La altanería de los che no es bien recibida en esta parte del mundo.

Malos ganadores… ¿Malos perdedores?

Más allá de las justificaciones sobre la pifiadera que cayó sobre los argentinos, lo cierto es que tampoco era agradable ver las caras de los jóvenes talentos con lágrimas en los ojos. Por eso, en la premiación algo se les aplaudió de todas formas.

Eso sí, también hubo un momento en el que estuvieron al borde de romper una de las reglas no escritas del fair play. Cuando se dirigían a recibir las medallas del segundo lugar, los jugadores trasandinos intentaron evitar el pasillo que les había hecho Marruecos.

Tobías Palacio, el defensa del equipo trasandino, encabezaba la fila de los que iban a recibir la medalla. Quiso pasar por el lado del pasillo marroquí, pero fue reconducido por gente de la organización y, finalmente, todo el equipo argentino lo hizo. Hubiera sido una pataleta absurda.

¿Qué resultados sacó Chile en el Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 ganó el su debut ante Nueva Zelanda, por 2-1. Luego, vinieron tres derrotas: ante Japón (0-2), ante Egipto (1-2) y en octavos, ante México (1-4).

