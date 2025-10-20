Finalmente, el Mundial Sub-20 llegó a su final. El evento, desarrollado en nuestro país, contó con la presencia de 24 equipos y terminó coronando a Marruecos como el campeón de la categoría, tras vencer a Argentina por 2-0 en la final.

El cuadro marroquí lo celebró cómo se debe en el Estadio Nacional. Los dos goles de Yassir Zabiri (12′ y 29′) le dieron la victoria a un equipo que no venía como favorito.

Si bien no es la primera vez que una selección africana se lleva el trofeo máximo (ya lo había hecho Ghana en 2009), sí es el estreno de Marruecos como campeón. Además, Argentina sólo había perdido una de sus siete finales anteriores.

Chileno festejando

Tras la algarabía marroquí, vino el tiempo del análisis. La Selección Chilena dirigida por Nicolás Córdova fracasó en el Mundial Sub-20 organizado en casa. Tres derrotas y un triunfo determinaron el pasar de los nacionales en el torneo.

No obstante, hubo un chileno que sí pudo alzar el máximo trofeo mundial. Se trata del chofer del bus que trasladó a la Selección de Marruecos, quien se dio el tiempo de posar para una foto mientras levantaba la Copa del Mundo.

La secuencia fue captada por la periodista deportiva de TVN, Diana Allendes, quien lo subió a sus redes sociales. “Alzó la copa y luego los llevó al hotel ¿Qué tal?”, escribió.

¿Qué resultados sacó Chile en el Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 ganó el su debut ante Nueva Zelanda, por 2-1. Luego, vinieron tres derrotas: ante Japón (0-2), ante Egipto (1-2) y en octavos, ante México (1-4).

