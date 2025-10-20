Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub-20

El chileno que sí levantó la copa en el Mundial Sub-20

Marruecos venció a Argentina en una emocionante final jugada en el Estadio Nacional. Los africanos se quedaron por primera vez con el trofeo.

Por Jose Arias

Marruevos se coronó campeón del mundo Sub 20.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTMarruevos se coronó campeón del mundo Sub 20.

Finalmente, el Mundial Sub-20 llegó a su final. El evento, desarrollado en nuestro país, contó con la presencia de 24 equipos y terminó coronando a Marruecos como el campeón de la categoría, tras vencer a Argentina por 2-0 en la final.

El cuadro marroquí lo celebró cómo se debe en el Estadio Nacional. Los dos goles de Yassir Zabiri (12′ y 29′) le dieron la victoria a un equipo que no venía como favorito.

Si bien no es la primera vez que una selección africana se lleva el trofeo máximo (ya lo había hecho Ghana en 2009), sí es el estreno de Marruecos como campeón. Además, Argentina sólo había perdido una de sus siete finales anteriores.

El agradecimiento del DT de Marruecos y sus dirigidos a Chile tras conquistar el Mundial Sub 20

ver también

El agradecimiento del DT de Marruecos y sus dirigidos a Chile tras conquistar el Mundial Sub 20

Chileno festejando

Tras la algarabía marroquí, vino el tiempo del análisis. La Selección Chilena dirigida por Nicolás Córdova fracasó en el Mundial Sub-20 organizado en casa. Tres derrotas y un triunfo determinaron el pasar de los nacionales en el torneo.

No obstante, hubo un chileno que sí pudo alzar el máximo trofeo mundial. Se trata del chofer del bus que trasladó a la Selección de Marruecos, quien se dio el tiempo de posar para una foto mientras levantaba la Copa del Mundo.

Marruecos campeón del mundo Sub-20 | Photosport

Marruecos campeón del mundo Sub-20 | Photosport

Publicidad

La secuencia fue captada por la periodista deportiva de TVN, Diana Allendes, quien lo subió a sus redes sociales. “Alzó la copa y luego los llevó al hotel ¿Qué tal?”, escribió.

Tweet placeholder

¿Qué resultados sacó Chile en el Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 ganó el su debut ante Nueva Zelanda, por 2-1. Luego, vinieron tres derrotas: ante Japón (0-2), ante Egipto (1-2) y en octavos, ante México (1-4).

Publicidad
Prestianni se burló de Chile, de sus hinchas , insultó a un pasapelotas y terminó llorando

ver también

Prestianni se burló de Chile, de sus hinchas , insultó a un pasapelotas y terminó llorando

Lee también
"Pésimo": ex crack de La Roja hace bolsa a la Sub-20 de Córdova
Selección Chilena

"Pésimo": ex crack de La Roja hace bolsa a la Sub-20 de Córdova

Caszely y las métricas de Córdova: "400 centros, pero no haces goles"
Selección Chilena

Caszely y las métricas de Córdova: "400 centros, pero no haces goles"

Exigen un regreso clave para el renacer de las selecciones juveniles
Selección Chilena

Exigen un regreso clave para el renacer de las selecciones juveniles

Lunes negro: nuevo DT deja su cargo en el fútbol chileno
Chile

Lunes negro: nuevo DT deja su cargo en el fútbol chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo