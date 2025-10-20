El primer título de Marruecos a nivel juvenil en su historia en este Mundial Sub 20 de Chile 2025 dejó a un gran perdedor. Y es que Argentina fracasó en su lucha de tener su séptimo título planetario en esta categoría, teniendo que conformarse con un amargo subcampeonato en el Estadio Nacional.

La derrota fue doblemente dolorosa, sobre todo si consideramos el notable apoyo chileno que recibió el combinado africano, esto versus los ataques y mala onda de la fanaticada local hacia los albicelestes.

Esto fue reciproco, quedando demostrado en la despedida que tuvo el plantel trasandino en el aeropuerto de Pudahuel antes de volver a Argentina luego de la derrota en la final del certamen.

El cántico de Argentina hacia Chile tras perder la final del Mundial Sub 20

En un video al que tuvo acceso ADN Radio, se pudo ver al plantel de Argentina Sub 20 momentos antes de ingresar al avión que los llevará de regreso a su país. Previo a abordar, algunos jugadores comenzaron a cantar “chileno, te vamos a matar” y “Chile no vas al mundial”.

Cabe recordar que uno de los jugadores argentinos que más ataques recibió desde la hinchada chilena fue Gianluca Prestianni. El futbolista del Benfica fue pifiado cada vez que tocó el balón en el Nacional, esto luego de unas desafortunadas palabras hace algunos días.

La selección argentina estuvo en este Mundial Sub 20 con el público en contra en todos sus partidos. | Foto: Photosport.

“Disfrutan del Sub 20 porque quedaron afuera del otro. Que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala”, había declarado el atacante tras lograr la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Posterior a la derrota, Prestianni escribió en su Instagram que “gracias a toda la gente que nos bancó y acompañó durante todo este mundial. El fútbol da revancha así que quédense muy tranquilos que esto es muy largo”.