Marruecos fue el gran ganador de este Mundial Sub 20 de Chile 2025 que nos deja. El combinado africano superó por 2-0 a Argentina en la gran final jugada en el Estadio Nacional, consiguiendo con esto su primer título planetaria a nivel juvenil.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi destacó por una gran cantidad de talento, con varios jugadores que de seguro en unos años más estarán representando a su país en el seleccionado adulto.

Dentro de este grupo de jóvenes futbolistas uno de los que más destacó fue el Yassir Zabiri. El delantero fue autor de cinco goles en el torneo, con un doblete incluido en la final ante los argentinos, y fue ganador del Balón de Plata como segundo mejor jugador del certamen.

¿Cuánto cuesta Yassir Zabiri?

Yassir Zabiri tiene 20 años y nació el 23 de febrero de 2005 en Marrakech, Marruecos. El veloz atacante actualmente milita en el Famalicão, elenco que juega en la Primeira Liga de Portugal, tras ser formado en la Academia de Fútbol Mohammed VI y debutar profesionalmente en el Union de Touarga de su país.

Yassir Zabiri ganó el Balón de Plata como segundo mejor jugador del Mundial Sub 20 de Chile 2025. | Foto: Photosport.

Curiosamente su valor de mercado por lo mismo no está tan elevado, llegando incluso a estar al alcance de varios equipos del fútbol chileno. De acuerdo a datos de Transfermarkt, Zabiri está tasado 600 mil euros, una cifra más que aterrizada para esta parte del mundo.

Sin ir más lejos y para ponerlo en perspectiva, Colo Colo en enero de este 2025 pagó 1,2 millones de dólares por el 50% del pase del uruguayo Salomón Rodríguez. El delantero de 25 años ha sido uno de los grandes fiascos del Cacique a nivel de fichajes en el tiempo reciente, anotando apenas dos goles en 24 partidos con los albos.