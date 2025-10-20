Gianluca Prestianni se transformó en un nombre conocido por todos los hinchas chilenos. El delantero argentino se mandó declaraciones poco afortunadas durante el Mundial Sub 20, ese que perdió amargamente en la final ante Marruecos en el Estadio Nacional.

Y es que lo visto en verde césped del recinto ñuñoíno ayer domingo fue notable. Los chilenos no olvidan y por eso cada vez que el atacante tocó el balón bajaron desde las tribunas un mar de pifias y reprobación.

“Disfrutan del Sub 20 porque quedaron afuera del otro. Que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala”, había declarado Prestianni hace algunos días tras firmar su paso a los cuartos de final del torneo.

Pues bien, la caída ante Marrueco le afectó demasiado. Así lo dejó en claro en sus redes sociales, donde se mandó un fuerte descargo tras perder la final del mundo a nivel juvenil.

Los descargos de Gianluca Prestianni

El atacante del Benfica de Portugal escribió “¿qué decir no? Dimos todo hasta el último partido, hasta el último segundo pero el fútbol es muy injusto y no hay nada que reprocharnos. Agradecido a todos mis compañeros, cuerpo técnico y todo el staff por brindarnos todo su apoyo siempre”.

El posteo de Gianluca Prestianni tras perder en la final del Mundial Sub 20 con Argentina. | Foto: Captura.

“Gracias a toda la gente que nos bancó y acompañó durante todo este mundial. El fútbol da revancha así que quédense muy tranquilos que esto es muy largo”, agregó,

Para cerrar, el atacante de 19 años escribió “orgulloso de ser argentino”, desatando varios comentarios a su favor de sus seguidores al otro lado de la cordillera.

Los números de Prestianni en este Mundial Sub 20

El extremo izquierdo en este Mundial Sub 20 jugó un total de seis partidos, donde registró dos asistencias en 340 minutos de acción.

