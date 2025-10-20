Arturo Vidal es de esos jugadores que despiertan muchas pasiones, sean positivas o negativas. Esta vez generó la molestia de los argentinos tras el título de Marruecos en el Mundial Sub 20.

La Albiceleste alcanzó la final del torneo juvenil que se jugó en Chile y como habían tenido un impecable camino durante el torneo, tenían la ilusión de dar la vuelta olímpica en el Estadio Nacional. Sin embargo, los africanos dieron la sorpresa y se quedaron con el título.

La molestia de los argentinos con Vidal

Durante todo el Mundial Sub 20 se generó cierta enemistad entre la selección de Argentina y el público chileno, quienes apoyaron a todos los rivales que tuvo la Albiceleste. Por esta razón, muchos nacionales festejaron el título de Marruecos con bastante alegría.

Quien se sumó a la felicidad de los africanos fue Arturo Erasmo Vidal. El King aprovechó sus redes sociales para subir una inocente historia a Instagram. El jugador de Colo Colo publicó un video viendo el partido, donde se veía el segundo gol marroquí. El de San Joaquín acompañó el registro con emojis de aplausos.

Esa publicación del King bastó para desatar el escándalo en Argentina. Los hinchas de la Albiceleste no se tomaron bien el apoyo de Vidal a Marruecos, por lo que varios llegaron al Instagram del volante para insultarlo y recordarle las recientes eliminaciones de Chile. “Despierta a tus hijos”, le escribió uno de los molestos fanáticos.

Medios argentinos como Olé y TyC Sports también se colgaron de la historia de Arturo Vidal. Las publicaciones se llenaron de palabras poco amistosas para el bicampeón de América frente a la Albiceleste en 2015 y 2016.

Arturo Vidal siempre ha tenido una relación tirante con los hinchas argentinos y tras el título de Marruecos, el King sumó un nuevo capítulo de enemistad con los nacidos al otro lado de la Cordillera de los Andes.