En una inesperado final, Marruecos se consagró campeón del Mundial Sub 20 en Chile. Los africanos hicieron historia, dejando los ánimos por el piso en la selección de Argentina, que tenía la fiesta preparada.

En una rivalidad cada día más establecida, la hinchada chilena con la Albiceleste vivieron su round aparte durante el torneo. Ahí, los trasandinos generaron polémica por sus burlas al rival de turno.

Primero fue México, que ser eliminados vieron como en Argentina los jugadores salieron con música a todo volumen en el parlante, con canciones del Chavo del 8. Tras eso, pasó lo mismo con Colombia y otro tema clásico de dicho país.

El triste adiós de Argentina Sub 20

Tras perder el título ante Marruecos, la selección de Argentina Sub 20 se retiró en silencio de camarines, sin parlantes ni música como había sido tónica con burlas a sus rivales.

En el video registrado por RedGol, los jugadores trasandinos dejaron el Estadio Nacional cabizbajos y en silencio, donde algunos entre lágrimas se tiraron al piso tras el pitazo final.

Al respecto, el entrenador Diego Placente salió al paso apra apoyar a sus dirigidos. El DT silenció las críticas e hizo un fuerte llamado a levantar cabeza tras la final perdida con Marruecos.

“A apoyarlos. Están tristes, todo lo que les diga no lo escuchan ahora. Pero estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Los felicito y a veces se gana y se pierde”, aseguró.